Transfer uluitor înainte de CFR Cluj – Metaloglobus. A fost vândut în Serbia!

Metaloglobus a dat o lovitură financiară pentru nivelul la care se află clubul în prezent din acest punct de vedere. Clubul bucureștean a vândut un jucător în Serbia. Din informațiile FANATIK, mutarea s-a realizat în schimbul sumei de 75.000 de euro.

Metaloglobus l-a vândut pe Christ Kouadio în Serbia chiar înaintea meciului cu CFR Cluj

Christ Kouadio s-a transferat de la în Serbia, la Radnik Surdulica. Cele două cluburi au semnat deja actele, astfel încât jucătorul nu a mai făcut deplasarea pentru

Astfel, urmează ca fotbalistul să fie prezentat oficial la noua echipă în cel mai scurt timp. Christ Kouadio este ivorian cu cetățenie italiană. Fundașul dreapta are 25 de ani și a venit în România mai întâi la Poli Iași, în ianuarie 2022, liber de contract după despărțirea de finlandezii de la Kokkolan PV.

Ulterior, în primă fază a fost doar împrumutat de clubul din Copou la Metaloglobus, iar apoi, în mai 2024, a fost cedat definitiv, gratis, la micuța echipă din București.

Christ Kouadio a crescut, inclusiv din punct de vedere fotbalistic, în Italia. Prima dată el a evoluat pentru Lanusei, formație din diviziile inferioare, iar apoi a ajuns la echipele U19 de la Cagliari și Torino. A urmat pentru el o experiență la nivel de seniori la Savoia, înainte de a ajunge în Finlanda. Despre subiectul plecării lui Kouadio de la Metaloglobus în Serbia a scris și

Pierdere grea pentru Mihai Teja

Rămâne acum de văzut cum se va poziționa Mihai Teja față de această plecare. Recent, după meciul pierdut de Metaloglobus în Giulești cu Rapid, scor 0-1, antrenorul a răbufnit și s-a plâns de faptul că nu s-au făcut transferurile necesare în această iarnă, astfel încât are la dispoziție un lot „subțire”. Iar acum această problemă este accentuată de cedarea lui Kouadio, unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei.

„Nu avem forță în atac, nu avem atacanți. Huiban are 35 de ani și e mijlocaș. Ely Fernandes provine din mijlocaș, nu avem atacanți, jucăm cu 2 mijlocași în atac.

În ultimul sfert de oră am jucat cu 5 underi pe teren. Cred că trebuie să ne premieze pentru asta, să ne dea dublu, avem 7 underi, dar nu avem atacant.

Nu am forță în atac, nu ai cum să câștigi meciuri, asta e din păcate, am inventat și fundași centrali. Dacă sunt în fața dumneavoastră eu îmi asum tot ce se întâmplă, cine altcineva? Să întrebați conducerea, eu încerc, băieții încearcă, au atitudine, determinare”,