Sport

Transfer uluitor înainte de CFR Cluj – Metaloglobus. A fost vândut în Serbia!

Transfer de senzație perfectat chiar înaintea meciului CFR Cluj - Metaloglobus! Sumă importantă încasată de echipa din SuperLiga!
Gabriel-Alexandru Ioniță
30.01.2026 | 14:31
Transfer uluitor inainte de CFR Cluj Metaloglobus A fost vandut in Serbia
SPECIAL FANATIK
Transfer perfectat chiar înainte de CFR Cluj - Metaloglobus. Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Metaloglobus a dat o lovitură financiară pentru nivelul la care se află clubul în prezent din acest punct de vedere. Clubul bucureștean a vândut un jucător în Serbia. Din informațiile FANATIK, mutarea s-a realizat în schimbul sumei de 75.000 de euro.

Metaloglobus l-a vândut pe Christ Kouadio în Serbia chiar înaintea meciului cu CFR Cluj

Christ Kouadio s-a transferat de la Metaloglobus în Serbia, la Radnik Surdulica. Cele două cluburi au semnat deja actele, astfel încât jucătorul nu a mai făcut deplasarea pentru meciul cu CFR Cluj. 

ADVERTISEMENT

Astfel, urmează ca fotbalistul să fie prezentat oficial la noua echipă în cel mai scurt timp. Christ Kouadio este ivorian cu cetățenie italiană. Fundașul dreapta are 25 de ani și a venit în România mai întâi la Poli Iași, în ianuarie 2022, liber de contract după despărțirea de finlandezii de la Kokkolan PV.

Ulterior, în primă fază a fost doar împrumutat de clubul din Copou la Metaloglobus, iar apoi, în mai 2024, a fost cedat definitiv, gratis, la micuța echipă din București.

ADVERTISEMENT
Telenovelă cu fiul lui Donald Trump. Prietena rusoaică a liderului american a fost...
Digi24.ro
Telenovelă cu fiul lui Donald Trump. Prietena rusoaică a liderului american a fost bătută din gelozie de un conațional în Londra

Christ Kouadio a crescut, inclusiv din punct de vedere fotbalistic, în Italia. Prima dată el a evoluat pentru Lanusei, formație din diviziile inferioare, iar apoi a ajuns la echipele U19 de la Cagliari și Torino. A urmat pentru el o experiență la nivel de seniori la Savoia, înainte de a ajunge în Finlanda. Despre subiectul plecării lui Kouadio de la Metaloglobus în Serbia a scris și jurnalistul Emanuel Roșu. 

ADVERTISEMENT
A scăpat miraculos din accidentul în care i-au murit apropiații și a
Digisport.ro
A scăpat miraculos din accidentul în care i-au murit apropiații și a "rupt" tăcerea: "Nu mi-e frică deloc!"

Pierdere grea pentru Mihai Teja

Rămâne acum de văzut cum se va poziționa Mihai Teja față de această plecare. Recent, după meciul pierdut de Metaloglobus în Giulești cu Rapid, scor 0-1, antrenorul a răbufnit și s-a plâns de faptul că nu s-au făcut transferurile necesare în această iarnă, astfel încât are la dispoziție un lot „subțire”. Iar acum această problemă este accentuată de cedarea lui Kouadio, unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei.

„Nu avem forță în atac, nu avem atacanți. Huiban are 35 de ani și e mijlocaș. Ely Fernandes provine din mijlocaș, nu avem atacanți, jucăm cu 2 mijlocași în atac.

ADVERTISEMENT

În ultimul sfert de oră am jucat cu 5 underi pe teren. Cred că trebuie să ne premieze pentru asta, să ne dea dublu, avem 7 underi, dar nu avem atacant.

Nu am forță în atac, nu ai cum să câștigi meciuri, asta e din păcate, am inventat și fundași centrali. Dacă sunt în fața dumneavoastră eu îmi asum tot ce se întâmplă, cine altcineva? Să întrebați conducerea, eu încerc, băieții încearcă, au atitudine, determinare”, a declarat atunci Teja. 

  • 350.000 de euro este în prezent cota de piață a lui Christ Kouadio pe Transfermarkt
După ce Anei Maria Bărbosu i-a fost luată medalia olimpică, Nadia Comăneci, regina...
Fanatik
După ce Anei Maria Bărbosu i-a fost luată medalia olimpică, Nadia Comăneci, regina de aur a gimnasticii mondiale, a făcut anunțul
Cristi Chivu, avertizat! Prima reacție de la Inter, după ce și-a aflat adversara...
Fanatik
Cristi Chivu, avertizat! Prima reacție de la Inter, după ce și-a aflat adversara din play-off-ul UEFA Champions League: „Să nu-i subestimăm!”
Giovanni Becali aruncă bomba: „Cred în varianta cu Gică Hagi selecționer al României!”....
Fanatik
Giovanni Becali aruncă bomba: „Cred în varianta cu Gică Hagi selecționer al României!”. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Reporterul care l-a făcut pe Pițurcă să-și piardă cumpătul: 'Tinere, fotbalul se joacă...
iamsport.ro
Reporterul care l-a făcut pe Pițurcă să-și piardă cumpătul: 'Tinere, fotbalul se joacă pe jos!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!