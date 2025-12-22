Transfer uluitor pentru FCSB 2026: „Bate toate tratatele din medicină. Va merge în cantonamentul din Antalya”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Mihai Popescu s-a accidentat grav la România – Austria 1-0. şi sezonul părea încheiat pentru apărătorul în vârstă de 32 de ani.

Mihai Popescu, recuperare uluitoare după accidentarea gravă: „Bate toate tratatele din medicină”

Mihai Stoica a dezvăluit că recuperarea fundaşului central decurge „miraculos”. în cantonament cu FCSB şi va începe alegările chiar din Antalya:

„Cu noi în cantonament va pleca şi Mihai Popescu. La două luni de la operaţie face nişte progrese uimitoare. Face separat cu Ovidiu Kurti. Toţi jucătorii accidentaţi merg.

Avem condiţii în bază şi avem o listă de materiale de peste 300.000 de euro pe care le vom achiziţiona pentru a ne extinde baza de recuperare. Vom mai face o anexă, Gigi Becali şi-a dat ok-ul.

Mihai Popescu bate toate tratatele din medicină. Este posibil ca în Antalya să îl vedem alergând. El spunea că e meritul staff-ului medical. Nu, e meritul lui, limbajul corpului. Eu nu l-am văzut pe băiatul ăsta încruntat sau cu capul jos după ce s-a întâmplat.

Doar cu capul sus, zâmbind. Este admirabil şi cred că în situaţia asta începem să ne gândim şi la prelungirea contractului”, a dezvăluit Mihai Stoica la FANATIK SUPERLIGA.

Mihai Stoica anunţă revenirea lui Dawa

Managerul general al campioanei anunţă că Dawa va fi apt de joc de la primul meci din 2026. Fundaşul central camerunez nu a mai jucat la FCSB din luna martie a acestui an:

„Dawa se antrenează normal, putea să joace în ultimele trei meciuri, dar nu avea sens să riscăm. Şi Dawa este un băiat pozitiv, dar a durat mult pentru că a fost o accidentare gravă”, a spus Mihai Stoica la FANATIK SUPERLIGA.