Transferă FCSB un nou portar?! Mihai Stoica a anunţat noul titular din poarta roş-albaştrilor

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Ștefan Târnovanu (26 de ani) e OUT din poarta FCSB-ului după cele 7 goluri încasate în „dubla” cu Auda, care a dus la eliminarea bucureștenilor din Conference League. Gigi Becali l-a făcut praf pe Târnovanu, astfel că FCSB are nevoie de un nou portar. Mihai Stoica a dezvăluit cine va apăra buturile roș-albaștrilor.

Ștefan Târnovanu e OUT! Cine va fi noul portar de la FCSB

astfel că portarul venit de la Poli Iași nu va mai apăra buturile roș-albaștrilor. Târnovanu a avut o prestație modestă și în tur, când letonii s-au impus în Ghencea cu 3-2. În acest moment, contracandidații pe post ai lui Fane Târnovanu sunt Matei Popa (19 ani) și Mihai Răzvan Udrea (25 de ani). Mihai Stoica a dezvăluit că FCSB nu va cumpăra un alt goalkeeper și cine va fi noul titular.

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„Va juca Mihai Popa. A jucat în 17 meciuri din sezonul trecut şi nimeni nu poate să îmi spună o greşeală pe care a reţinut-o. Noi putem să jucăm şi cu patru underi. Am spus că avem o generaţie slabă 2004-2005, dar că vom avea apoi generaţii foarte bune. Avem jucători buni, s-ar putea să fie mai buni decât concurenţii lui pe post”, declarat președintele C.A. de la FCSB.

Gigi Becali l-a acuzat pe Târnovanu că joacă la păcănele

Mihai Stoica a sărit în apărarea lui Ștefan Târnovanu, chiar dacă fotbalistul ieșean va ieși din primul „11” al FCSB-ului. Oficialul roș-albaștrilor s-a pus scut după ce Gigi Becali nu l-a acuzat pe goalkeeper doar pentru golurile încasate de la Auda.

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„De Târnovanu vreau să spun doar atât. Pot să bag mâna în foc că problemele pe care le avea sunt de domeniul trecutului. S-a căsătorit, a investit în locuinţe. Citind în ziare că se interesează echipe, Udinese, Panathinaikos… Dar i-am spus că ofertă este să avem o scrisoare de intenţie măcar. Să primim ceva. Dar să vorbim doar de dragul de a vorbi, iar jucătorii îşi pot pierde concentrarea. Ţin la el şi cred că la 26 de ani este un portar foarte tânăr”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

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