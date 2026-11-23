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Ce realizare pentru Ștefan Baiaram. Extrema stângă a Universității Craiova a primit titlul de cel mai bun jucător al sezonului 2025-2026 în Superligă din partea Transfermarkt. Prestațiile sale din stagiunea trecută, în care a devenit campion cu echipa din Bănie, nu au rămas nerecompensate.

Ștefan Baiaram, desemnat jucătorul sezonului în România de Transfermarkt

Ștefan Baiaram are noi motive să zâmbească, după . Fotbalistul care duminică seară s-a trezit luni, 23 noiembrie, cu un trofeu. Transfermarkt i-a acordat titlul de cel mai bun jucător al sezonului 2025-2026 în Superligă, în care a cucerit Cupa și campionatul alături de Universitateea Craiova. „Trofeul pentru Jucătorul Sezonului 2025/2026 din Superliga României a ajuns la câștigător!”, a fost mesajul platformei Transfermarkt la postarea cu Ștefan Baiaram ținând în mâni distincția primită.

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În cele 50 de apariții în total, în toate competițiile, Ștefan Baiaram reușea stagiunea trecută să marcheze 12 goluri și să ofere 6 pase decisive în tricoul oltenilor. Acum, prestigiosul trofeu a venit după ce i-a învins (procentaj de 16,2%), în urma voturilor (peste 24.500 de fani au participat), pe Cătălin Cîrjan (locul 2, 14,6%) și Jovo Lukic (locul 3, 12,4%). La nivel internațional, același trofeu este oferit în principalele campionate ale lumii, printre laureații din 2025–2026 numărându-se jucători precum Lamine Yamal (LaLiga), Bruno Fernandes (Premier League), Harry Kane (Bundesliga) sau Ousmane Dembele (Ligue 1).

Cine a fost desemnat pentru prima dată jucătorul sezonului în România de Transfermarkt

Ștefan Baiaram a câștigat cea de-a doua ediție, iar în sezonul pentru care a primit trofeul a reușit 7 goluri și a încheiat pe locul 13 în clasamentul golgheterilor la nivel de campionat. Însă primul câștigător în țara noastră a fost Daniel Bîrligea, atacantul împrumutat acum de FCSB la Frosinone, în Italia. Atacantul primea în septembrie 2025 distincția de cel mai bun jucător al sezonului 2024/2025 în Superligă, în care impresionase chiar și pe plan european.

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În acea stagiune, în care înscrisese în total 16 goluri, internaționalul român devenise la final campion al țării cu „roș-albaștrii”. La nivel general, el a fost abia al treilea marcator în clasamentul general al golgheterilor din sezonul respectiv, sub Louis Munteanu (23) și Alexandru Mitriță (19). Cota lui Bîrligea în sezonul 2024-2025 atingea cea mai mare treaptă de până acum în cariera sa, anume 5.000.000 de euro.

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