Transferul anunțat de Gigi Becali după FC Argeș – FCSB 1-0: „E gata!”. Veste de ultimă oră despre Andre Duarte

Gigi Becali a anunțat că FCSB primește întăriri pentru următoarele meciuri, iar 2 jucători noi urmează să devină variante pentru Elias Charalambous și Mihai Pintilii.
Mihai Alecu
16.01.2026 | 23:00
Transferul pe care FCSB îl face după meciul cu FC Argeș
FCSB a început 2026 cu un eșec suferit în primul meci oficial, contra celor de la FC Argeș, 0-1, iar Gigi Becali a anunțat că echipa bucureșteană urmează să se bazeze pe întăriri în zilele viitoare.

Gigi Becali, veste excelentă pentru suporterii FCSB. Cele două mutări pregătite de campioana României

Transferul anunțat EXCLUSIV de FANATIK, Ofri Arad la FCSB, urmează să se perfecteze săptămâna viitoare, a anunțat Gigi Becali. De asemenea, problema cu cartea verde a lui Andre Duarte, celălalt fotbalist luat în această iarnă de campioana României, urmează să se rezolve și ea, iar Elias Charalambous urmează să-i aibă pe amândoi ca variante în curând.

„(n.r. – Vine Arad săptămâna viitoare la vizita medicală?) Și Arad, și Duarte. A trimis FIFA în seara asta răspunsul, au atenționat Federația Maghiară de Fotbal. Trebuie să ne dea cartea verde. O să vină Arad, vine și Timișoara (n.r. – râde)”, a spus Gigi Becali la Prima Sport.

Duarte și Arad nu pot juca în Europa League

Andre Duarte și Ofri Arad nu vor putea să joace pentru FCSB în cele două meciuri din Europa League, contra lui Dinamo Zagreb și Fenerbahce. UEFA nu permite înregistrarea unor noi jucători pe listă până nu se termină faza grupei principale, iar în cazul unei calificări în fazele eliminatorii atunci se pot face modificări.

FCSB are în acest moment 6 puncte și dacă ar înregistra două victorii în ultimele două meciuri atunci ar putea să spere că prinde un loc de calificare. Chiar și cu 4 puncte există anumite speranțe, însă limitate, cu privire la o posibilă calificare, a doua la rând după cea de anul trecut.

Cât urmează să plătească FCSB pentru transferul lui Ofri Arad

Gigi Becali a recunoscut că transferul lui Ofri Arad nu va fi unul ieftin, chiar dacă acesta vine liber de contract. Jucătorul din Israel o va costa pe FCSB 400.000 de euro, sumă ce reprezintă prima de instalare, comisioanele impresarilor și salariul jucătorului.

 „Nu că am trimis, ne-am și înțeles, am trimis o contraofertă, a spus ok, acum am trimis contractul și doar să-l semneze și să fie vizita medicală făcută. Aici o să o facă, normal. Nu mai e la echipa aia, gata, a terminat cu ei. Nu are să fie gata pentru primul meci. Ofri Arad mă costă 400.000 de euro”, a declarat Gigi Becali.

