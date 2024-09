Transferul anunțat de Gigi Becali la FCSB ar putea cădea pe ultima sută de metri! „Încă nu s-a făcut”

Gigi Becali realizează ultimele transferuri la FCSB în această săptămână. Patronul campioanei României a anunțat că a adus deja un nou jucător, însă clubul de care aparține a dezvăluit că mutarea încă nu s-a concretizat.

Transferul pregătit de FCSB ar putea cădea pe ultima sută de metri! „Încă nu s-a făcut”

, fiind angrenată atât în campionat cât și în Cupa României.

Transferul jucătorului nu a fost confirmat însă de echipa dobrogeană. Ciprian Marica, oficialul fostei campioane a României, a dezvăluit că discuțiile încă nu s-au finalizat.

„Încă nu s-a făcut, mai aveți răbdare puțin. S-au înțeles, dar cu jucătorul mai sunt niște discuții. Procentul să se facă transferul este mare, dar încă nu e făcut. Între Farul și jucător mai sunt mici detalii de pus la punct.

Se va rezolva, probabil, vedem… În procente, șansele să se facă transferul sunt de 95%. Popescu, la noi, a fost foarte bun, doar că tot foarte bun a fost și Kiki și uite că la FCSB… Atunci, ți-e frică să spui că va funcționa, va juca…

Nu vă imaginați că la Farul este simplu, cu presiunea pe care o exercită Gică asupra lor. Eu cred că jucătorii, atunci când merg la FCSB, sunt asumați și știu unde merg. Dacă te setezi că se va întâmpla asta, le primești altfel.

Cumva, nu te afectează atât de tare ca atunci când nu ai ști și ești luat prin surprindere. La FCSB, te aștepți să fie o presiune și din partea patronului”, a declarat Ciprian Marica, pentru

Gigi Becali l-a anunțat în direct la FANATIK SUPERLIGA pe Mihai Popescu ca și transferat la FCSB

Gigi Becali a avut o intervenție, luni, la FANATIK SUPERLIGA. Întrebat de către moderatorul Horia Ivanovici dacă va mai face alte mutări în timpul rămas din fereastra de mercato, patronul FCSB-ului a dezvăluit că:

„L-am luat azi pe Popescu, de la Farul. A semnat 1 an plus 1 an. Am dat 250.000 de euro pe el și lui îi dau 15.000 de euro pe lună. Aveam nevoie de fundaș central. Vin competițiile peste noi”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.