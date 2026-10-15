Transferul bombă al lui Ianis Hagi este în pericol: Olympique Marseille riscă depunctarea!

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Olympique Marseille se află într-o situație complicată în Ligue 1. Echipa de pe Stade Velodrome a strâns numai 6 puncte în primele 6 etape din campionat și nici începutul european nu este unul îmbucurător. Francezii au pierdut, pe teren propriu, în prima etapă a Europa League, împotriva lui Beșiktaș, 1-4. , noua echipă a lui Ianis Hagi poate suferi o depunctare drastică în Ligue 1.

Olympique Marseille riscă depunctarea din cauza datoriilor

Olympique Marseille a strâns datorii record, în valoare de 147 de milioane de euro, au arătat rapoartele Direcției Naționale de Control al Gestiunii (DNCG). Deși echipa a fost forțată să vândă jucători în valoare de 60 de milioane de euro, este departe de linia de plutire. Autoritatea de control financiar a sancționat deja echipa pentru că nu a plafonat salariile fotbaliștilor, astfel încât să redreseze situația financiară.

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. Tot în aceeași perioadă, clubul ar putea fi sancționat pentru nerespectarea angajamentelor și cerințelor impuse de DNCG, la sfârșitul lunii iunie, potrivit . DNCG a pregătit o sancțiune usturătoare pentru club. Autoritatea a pregătit un set amplu de pedepse pe care le poate suferi clubul din Aix-en-Provence.

Prima variantă, dar și cea mai probabilă, ar fi acordarea unei amenzi, ceea ce ar crește presiunea financiară pe umerii conducătorilor lui Olympique Marseille. Scenariul în care ar fi sancționată conducerea clubului este imposibil de implementat. Trupa de pe Stade Velodrome a schimbat oamenii cu funcții administrative în vara acestui an. Astfel, o variantă plauzibilă ar fi penalizarea clubului pe plan sportiv.

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Conducătorii lui OM au vorbit despre posibilitatea retrogradării

Problemele financiare sufocă clubul din sudul Franței. Întrebările legate de o posibilă retrogradare în Ligue 2 par plauzibile, comparând cu situația rivalei Olympique Lyon din vara anului 2025. Atunci, echipa de pe Stade des Lumieres a petrecut câteva zile în eșalonul secund, din cauza datoriilor. Situația de la Lyon s-a rezolvat după ce clubul a schimbat conducerea și a stins datoriile create, fiind reprimită în Ligue 1.

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În cazul echipei pregătite de Bruno Genesio, retrogradarea în Ligue 2 nu pare un scenariu probabil. Conducerea clubului este încrezătoare că va putea îmbunătăți situația financiară a echipei și vor reuși să evite scenariul dezastruos. Aceștia au subliniat eforturile făcute în vara acestui an pentru a nu ajunge în eșalonul secund al fotbalului francez.

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”Măsurile luate au dus la o perioadă de transferuri de vară deosebit de dificilă pentru OM, marcată de lipsa unor noi transferuri și plecări, menite să reducă semnificativ cheltuielile cu salariile clubului și să îndeplinească cerințele autorității de reglementare. Eforturile depuse au fost considerabile, reflectând un impuls real și demonstrând angajamentul clubului de a continua să își îmbunătățească situația financiară”, au transmis oficialii lui Olympique Marseille, conform publicației franceze .