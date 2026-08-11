Transfer-bombă pentru Cristi Chivu. Starul Angliei la Campionatul Mondial, la un pas să semneze cu Inter

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Cristi Chivu (45 de ani) este gata să facă cel mai scump transfer al lui Inter din această perioadă de mercato. Fotbalistul este foarte aproape să ajungă la Milano, iar suma tranzacției ar putea intra în top 10 cele mai scumpe transferuri din istoria „nerazzurrilor”.

Djed Spence este foarte aproape de Inter Milano

anunța în urmă cu o lună că antrenorul lui Inter Milano, Cristi Chivu, Acolo, tehnicianul român a avut două ținte Este vorba despre Molina și Djed Spence.

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Se pare că în cele din urmă cel ales a fost fostul coleg al lui Radu Drăgușin, iar cei doi s-ar putea întâlni pe teren în sezonul viitor din postura de adversari. Sursa citată anterior a dezvăluit că lateralul britanic este în discuții avansate cu Inter, iar dacă nu se va întâmpla ceva major transferul se va perfecta în curând.

Suma cerută de Tottenham este de 30 de milioane de euro plus bonusuri, ceea ce l-ar putea face pe Spence să intre în top 10 al celor mai scumpe transferuri ale lui Inter. Jurnalistul italian Fabrizio Romano a dezvăluit că Spence dorește să vină la Inter, însă rămâne ca cele două cluburi să se înțeleagă în privința sumei de transfer. Cel mai scump transfer al italienilor din această vară a fost cel al lui Aleksandar Stankovic, de la Club Brugge, pentru 23 de milioane de euro.

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🚨⚫️🔵 EXCL: Inter are set for club to club talks with Spurs for Djed Spence with opening proposal to follow. Story from two days ago, confirmed as Inter will try again for the English RWB. Spence, keen on move. Decision up to Tottenham on deal conditions. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)

Topul celor mai scumpe transferuri ale lui Inter Milano

De-a lungul timpului, în curtea lui Inter Milano au evoluat fotbaliști de legendă, însă este adevărat că în ultimii ani, când prețurile pentru transferuri au explodat, fotbalul italian a cam rămas în urmă. Dacă în urmă cu 30 de ani formațiile din Peninsulă transferau cu 30 de milioane de euro adevărate staruri, în prezent ele se rezumă la aceleași sume, care pentru formațiile din Premier League reprezintă prețul standard pentru aproape orice fotbalist.

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Dacă bonusurile pentru Djed Spence ar fi de 5 milioane de euro, iar Inter va ajunge să plătească această sumă către Tottenham, atunci tranzacția totală va ajunge la 35 de milioane de euro, ceea ce l-ar plasa pe englez pe locul 10 în top, peste Milan Skriniar (34 de milioane de euro), dar sub Kondogbia (36 de milioane de euro).

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Locul 1 în acest top este ocupat de Romelu Lukaku, cu 74 de milioane de euro, iar în el regăsim fotbaliști actuali, precum Hakimi sau Bastoni, dar și din generații mai vechi, precum Christian Vieri sau Hernan Crespo. Transferuri precum cel al lui Ronaldo sau Ibrahimovic nu prind nici măcar top 15, însă sumele plătite la acea vreme ar fi reprezentat transferuri de 4-5 ori mai scumpe astăzi. Topul arată în felul următor: