Transferul care i-a adus o adevărată avere lui Dinamo: 3.000.000 de euro

În urmă cu aproape două decenii, în 2008, Dinamo realiza transferul care avea să aducă o sumă uriașă de bani în Ștefan cel Mare, de ordinul milioanelor de euro. Jucătorul important care era vândut într-un campionat cu mulți bani.

Când a plecat Adrian Ropotan de la Dinamo în Rusia: “Am negociat o lună şi jumătate! Au fost probleme cu TVA-ul!”

Fotbalistul care în urmă cu 18 ani pleca de la echipa alb-roșie, Adrian Ropotan, a fost prezent în platoul emisiunii ”FANATIK Dinamo”. Acesta a povestit cum s-a realizat mutarea sa de la echipa din Capitala României la cea din Capitala Rusiei, cu același nume, Dinamo Moscova.

Timp de o jumătate de deceniu, între 2004 și 2009, în toate competițiile. Cum era normal, evoluțiile sale bune din țară, care l-au adus și în vizorul echipei naționale, au atras atenția și echipelor cu bani din străinătate.

Dinamo Moscova, cum aminteam, a insistat pentru Ropotan până când acesta, la vârsta de 22 de ani pe atunci, a semnat. Plecarea acestuia s-a realizat după prima jumătate a campionatului. La acea vreme, negocierile au fost dure și de lungă durata. Au fost, după cum dezvăluie fotbalistul, ceva probleme cu TVA-ul. Presa vremii a scris despre aceste detalii.

”Discuția era strict pe ceea ce înseamnă TVA. Cei de la Dinamo Moscova au stat zi de zi cu mine în cantonament. În final, cluburile s-au înțeles și, din Antalya, am și plecat. Am venit acasă, apoi am plecat în Spania, unde Dinamo Moscova începea pregătirea”, povestește Ropotan.

19 noiembrie 2008 – debutul lui Ropotan la echipa națională

29 noiembrie , contra lui FC Argeș, ultimul meci pentru Ropotan la Dinamo

Cum a fost mutarea lui Ropotan de la Dinamo București la omologii din Moscova

un șoc pentru Ropotan din punct de vedere al acomodării. Fotbalistul dezvăluie că cei din Moscova l-au primit foarte bine. Nu i-a lipsit aici absolut nimic.

”Eu m-am simțit senzațional și foarte bine primit de cei de la Dinamo Moscova. În special de președintele care era la acea vreme. Nu că nu mi-a lipsit nimic, dar și ce nu mă gândeam că aș vrea, ei mi-au pus la dispoziție. Adică, m-am simțit foarte important pentru ei. Eram un transfer important”, mai punctează fotbalistul.

Câți bani a încasat Dinamo pentru transferul lui Ropotan în Rusia

La acea dată, în schimbul lui Adrian Ropotan, clubul Dinamo București a încasat o sumă uriașă: 3 milioane de euro. Asta în condițiile în care tot rușii achitaseră și cota de TVA.”(n.r. 3 milioane de euro, o sumă importantă) Da, și aici nu vorbim de TVA-ul care a fost plătit tot de ei. Au fost niște transferuri atunci care au adus niște sume importante de bani în clubul Dinamo”.

În Rusia, Ropotan a câștigat foarte bine și a întâlnit oameni cu care s-a înțeles extraordinar. Și în prezent, fostul fotbalist admite că ar mai semna cu echipe din zonă dacă mai era posibil. ”La creșterea pe care am avut-o acolo, cum s-au comportat oamenii aceia cu mine, ce am trăit eu în Rusia în toată perioada aceea, m-aș întoarce și mâine. Am stat undeva la 6 ani”.