Transferul care îl bagă în sperieți pe Mihai Stoica: „Ar fi o lovitură colosală pentru fotbalul românesc!”

Rapid vrea să dea lovitura și negociază cu Mircea Lucescu. Numirea acestuia nu mai pare atât de imposibilă, mai ales după ultima întâlnire avută de antrenor cu Dan Șucu.

Mihai Stoica se temă de o eventuală venire a lui Mircea Lucesc la Rapid

, a vorbit despre o eventuală venire a lui Mircea Lucescu la Rapid. Acesta a declarat că nu s-ar bucura dacă „Il Luce” ar accepta oferta lui Dan Șucu, asta datorită și succesului pe care tehnicianul l-a avut în cariera sa.

„Ar fi o lovitură colosală pentru Rapid, dar și pentru fotbalul românesc. Nu m-aș bucura. Cu Mircea Lucescu, Rapid devine o forță mare.

Nu ai alternativă la Mircea Lucescu, îți ridică nivelul clubului. Nu există un alt personaj în fotbalul românesc care să poată să îl înlocuiască.

Nu știu ce vrea Mircea Lucescu, dacă vrea să aducă un antrenor pe care să îl dirijeze, gen Măldărășanu, dau exemple, sau vrea să coboare în iarbă. Eu cred că Nea Mircea coboară în iarbă, e genul care acolo respiră.

Omul ăsta are o energie… vârsta e o minciună. Nu are cum, ai zice că are 50 de ani. Pentru un om normal e greu să țină pasul cu el, chiar dacă are aproape 79 de ani”, a declarat Mihai Stoica, la .

Prima reacție a lui Mircea Lucescu după ce s-a întâlnit cu Dan Șucu și George Copos

Unul dintre cei mai titrați antrenori din istorie, .

În urma întâlnirii cu cei doi, Mircea Lucescu a declarat că nu va lua nicio decizie momentan, până la 1 iunie, dată la care tehnicianul va alege unde va antrena din sezonul viitor.

„M-a rugat domnul Copos să avem o întâlnire pentru a discuta despre situație. M-am dus și la Gigi Becali, și la Dinamo când au dorit să discute cu mine.

Lumea încearcă să folosească experiența mea, ce ar trebui să facă… Am mâncat împreună. Cu sfaturi pot să-i ajut. Dar eu până la 1 iunie nu iau nicio decizie”, a declarat Mircea Lucescu.