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Transferul care îl poate trimite pe Denis Drăguș la FCSB! După Salah, Trabzon mai ia un fost star al lui Liverpool

Situația lui Denis Drăguș la Trabzonspor se complică. După Mohamed Salah, turcii îl vor și pe Darwin Nunez, iar transferul uruguayanului îi poate deschide românului drumul spre FCSB.
Alex Bodnariu
09.08.2026 | 21:14
Transferul care il poate trimite pe Denis Dragus la FCSB Dupa Salah Trabzon mai ia un fost star al lui Liverpool
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Pleacă Denis Drăguș de la Trabzonspor!? Ultimele vești din Turcia
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Viitorul lui Denis Drăguș la Trabzonspor pare din ce în ce mai incert. După ce turcii au dat lovitura verii și s-au înțeles cu Mohamed Salah, bașkanii sunt pregătiți să detoneze și o altă bombă. Darwin Nunez este următoarea țintă pe piața de mercato.

Trabzonspor nu se mai oprește după transferul lui Salah!

Trabzonspor și-a asigurat în această vară serviciile lui Mohamed Salah, unul dintre cei mai importanți jucători din Premier League din ultimul deceniu. Egipteanul și-a încheiat înțelegerea cu Liverpool și a acceptat propunerea turcilor.

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Acum, oficialii clubului se interesează serios de Darwin Nunez. Atacantul uruguayan, care și el a jucat la Liverpool, pare că nu mai are viitor în Arabia Saudită, la Al Hilal, unde a devenit rezervă după venirea lui Karim Benzema. Presa turcă scrie că Ibrahim Sahinkaya, vicepreședintele de la Trabzonspor, a mers în Golf pentru a negocia cu fotbalistul.

Pleacă Denis Drăguș de la Trabzonspor!?

Astfel, Trabzonspor poate da o nouă lovitură. În cazul în care se ajunge la un acord, iar Darwin Nunez semnează cu clubul din Turcia, șansele ca Denis Drăguș să plece de la echipă cresc și mai mult. Atacantul român nu a prins niciun minut în amicalele din această vară.

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Gigi Becali a declarat în repetate rânduri că l-ar vrea pe Denis Drăguș la FCSB, însă așteaptă ca fotbalistul român să își rezolve mai întâi problemele din Turcia. Atacantul mai are contract până în anul 2028. „Nu știu nimic de Drăguș. Nu am vorbit nimic. Așteptăm. Să rezolve problemele acolo. Părerea mea e că el așteaptă să vadă dacă ne calificăm. Eu așa cred. Dacă nu a dat niciun semn de viață. Mă refer la calificarea de acum cu Auda. El așteaptă să ne calificăm. El cred că vrea să joace în Europa, eu așa cred”, a declarat Gigi Becali despre Denis Drăguș.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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