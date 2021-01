Transferul care o face pe FCSB mare favorită la titlu: “El îţi poate câştiga campionatul!” Exclusiv

Lucian Sânmărtean știe cine este jucătorul care îi poate aduce titlul echipei lui Toni Petrea. FANATIK a luat legătura cu fostul jucător al FCSB, alături de care a cucerit două titluri de campion, iar „Magicianul” consideră că CFR-ul e singura echipă care îi poate ţine piept lidrului.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Unul dintre cei mai tehnici fotbaliști români a oferit un interviu în exclusivitate pentru FANATIK, în care a vorbit despre șansele FCSB-ului la titlu, transferul lui Dennis Man, dar și despre unii dintre cei mai importanți jucători ai lui Toni Petrea.

Ajuns la 40 de ani, Sânmărtean are deja doi ani de când s-a retras din activitate, însă viața lui este în continuare legată în totalitate de fotbal. Ba, mai mult, Sânmărtean se poate întoarce în Ghencea, după ce a avut o întâlnire cu George Ogăraru, care îl vrea în echipa sa la CSA Steaua.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Interviu pentru FANATIK cu Lucian Sânmărtean: „Budescu poate să îți câștige campionatul la FCSB!”

Mai este FCSB favorită la titlu după plecarea lui Dennis Man?

– Sigur! Are foarte mulți jucători buni care pot să îl înlocuiască fără nicio problemă. Dacă se va materializa și transferul lui Budescu, atunci FSCB ar fi marea favorită! Cred că doar CFR poate să le țină piept ca omogenitate și echilibru. Văd că Universitatea Craiova ușor-ușor fluctuează în evoluții, nu are încă rezultate, poate doar dacă ar ajunge Reghe la Craiova ar aduce o oarecare ordine și liniște.

ADVERTISEMENT

Dennis Man la Parma pentru 13 milioane de euro…

– Fantastic! Și suma pe care a plecat e fabuloasă, ținând cont de nivelul campionatului României, plus că el are foarte puține selecții la prima reprezentativă a României, dar și alte alte aspecte. S-a vândut extraordinar de bine!

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

E un copil de viitor, iar dacă întradevăr ajunge acolo și fizic se pune la punct și tactic, copilul ăsta chiar va ieși un fotbalist de care naționala va avea nevoie pe termen lung.

„Budescu a demonstrat că poate juca la FCSB!”

Poate Budescu să joace la nivel înalt la FCSB?

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

– Ținând că eu am ajuns la FCSB, la Steaua de fapt la 32 de ani și jucat la un nivel înalt, nu mi se pare chiar așa o mare performanță ce reușește el la 31 de ani. E un jucător de calitate, care a fost la FCSB și care este dorit datorită vârstei, experienței și valorii lui. Băiatul ăsta a demonstrat că poate juca la FCSB și cred că ar fi o mutare excelentă. E un jucător de ultimii 30 de metri, cu execuție, care poate să îți câștige campionatul. Nu mă surprinde dacă ar ajunge acolo.

Este Budescu cam ultimul jucător care se apropie de stilul tău de joc?

ADVERTISEMENT

– El este un număr zece! Eu nu am jucat niciodată număr zece. Să nu se facă o confuzie între pozițiile de joc. Eu am jucat mijlocaș număr opt. Sincer nu am văzut alți jucători. Poate Cilcâdău, care este însă într-o ușoară scădere de formă. E destul de greu să mai apară astfel de jucători în fotbalul de azi, care să ia mingea să dribleze, să urce cu ea la picior, să scoată din joc 2-3 cu o pasă… Budescu e un jucător de execuție, de ultimă pasă. Dar suntem totuși diferiți, prin felul în care jucăm pe teren.

Văd că la Astra l-au mai băgat să joace și al doilea mijlocaș coordonator, dar nu știu dacă dă cel mai bun randament acolo. La FCSB e greu să iasă cineva de la mijloc. Nu are travaliu, să alerge foarte mult ca un mijlocaș box to box, dar cred că Becali l-ar vrea un „număr 9 fals”, ca să îl degreveze de faza defensivă. Să vină sus, să nu coboare și ceilalți să vină din spate și să beneficieze de pasa lui.

ADVERTISEMENT

Ce s-a schimbat la FCSB față de perioada lui Reghecampf: „Asta e marea diferență!”

Poți să compari această echipă cu perioada în care ai jucat tu acolo?

– E greu de comparat! Acum sunt jucători foarte tineri! Asta e marea diferență! În ultimii patru ani nu ai contat foarte mult pe rezultate, chiar dacă și-au dorit foarte mult titlul, acești copii au avut inconstanță, nu au avut cum să rezolve campionatul, ori Champions League. Atunci la Steaua erau jucători consacrați. Jucători buni, cu experiență. Când aveai jucători de 25-26, eu eram la 32, Keșeru la 27, Szukala 30! Eu zic că aveai jucători pe toate compartimentele de experiență, maturitate și cu multe execuții.

Experiența contează cel mai mult! Octavian Popescu dacă ar fi la maturitate, ar ști să dribleze când trebuie și ar judeca fazele mult mai bine și mai eficient pentru echipă. Cel mai bun exemplu e CFR Cluj! Îți duc jocurile! Adică știu să gestioneze momentele dificile, închid jocul, știu altfel să reacționeze. Copiii ăștia sunt foarte tineri, repet! Reușesc adversarii să îi egaleze: cad. Își revin greu și au nevoie de rezultate rapid. Dar patru ani de zile au avut timp să crească și acum culeg roadele! Doar să nu se întâmple ceva cu ei odată cu plecarea lui Man. Să nu existe un șoc la echipă!

Sau poate se vor ambiționa să prindă și eu un transfer în afară! Eu când am plecat de la Steaua la 34-35 de ani, a fost așa o bombă pentru fiecare, dar trebuie să se ambiționeze, să joace. Și uite că toți jucătorii de atunci s-au vândut pe sume foarte mari în afară și au câștigat bani frumoși! Chipciu, Stanciu, Tănase, Rusescu, Adi Popa, Keșeru, Szukala. Toți!