„Transferul” care poate decide titlul în acest sezon de SuperLiga: „Varga îi face campioni. Cea mai mare greșeală a vieții”

Cristian Măciucă
18.03.2026 | 10:31
Dumitru Dragomir (79 de ani) nu ratează niciun meci din SuperLiga. Fostul președinte LPF a stat cu ochii pe U Cluj – CFR Cluj 2-1, derby-ul care a închis prima etapă a play-off-ului. „Oracolul de la Bălcești” nu vede cu ochi buni viitorul vicecampioanei României.

Dumitru Dragomir, profeție sumbră pentru CFR Cluj

Universitatea Cluj a obținut o victorie uriașă în prima etapă din play-off. „Șepcile roșii” au câștigat cu 2-1 derby-ul cu CFR Cluj și s-au apropiat la un singur punct de liderul Rapid. În 106 ani de istorie, U Cluj nu a câștigat niciodată titlul de campioană, dar Dumitru Dragomir crede că echipa lui Cristiano Bergodi poate da lovitura.

„Poate să fie campioană. Meciul direct cu una care trage la titlu l-a câștigat. Acum mai are cu Rapid și cu U Craiova. Dacă le-a câștigat e campioană. U Cluj e campioană 100%! E seriozitate multă la U Cluj. Au un președinte destoinic și îl au lângă președinte pe Răzvan Zamfir. Ăla e cel mai bun conducător din România.

Mi-am făcut cruce când am văzut că Neluțu a putut să îl piardă pe Răzvan. Cum să pierzi un om ca Răzvan? E cea mai mare greșeală a vieții. (n.r. – Neluțu Varga îi face campioni pe U Cluj?) Da, sigur. Când ai cel mai bun general al armatei, tu îl dai afară? Îl doare și pe el înfrângerea de aseară. Eu zic că l-a durut enorm”, a declarat Dumitru Dragomir, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Cine e Răzvan Zamfir, directorul sportiv de la U Cluj

U Cluj l-a cooptat pe Răzvan Zamfir în staff-ul Departamentului Sportiv în luna noiembrie a anului trecut, așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate. Absolvent al cursurilor Academiei de la Coverciano (Italia), oficialul ardelenilor are o experiență vastă în fotbalul românesc, dar și în cel italian.

"Va fi al Treilea Război Mondial!" Decizia luată în privința Marocului a făcut rapid înconjurul lumii
Zamfir s-a consacrat la CFR Cluj, acolo unde a lucrat în perioadele 2007-2014 și 2021-2025. Directorul sportiv al „șepcilor roșii” a mai ocupat aceeași funcție la Bari (ianuarie 2015 – iunie 2016) și la FC Hermannstadt, între aprilie 2019 și iunie 2020.

Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
