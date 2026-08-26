Transferul care poate umple conturile la CSA Steaua: „Când vor intra banii o să fie liniște!”

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Transferul lui David Matei de la Steaua la Universitatea Craiova a provocat numeroase discuții în vara anului 2025. Clubul din Ghencea, instituție de drept public, a încasat 75.000 de euro pentru mijlocaș. Rareș Pop, impresarul fotbalistului, susține că afacerea se poate dovedi extrem de profitabilă pentru „militari”.

Lovitură financiară pentru Steaua! Transferul care poate aduce o sumă importantă în conturile clubului

Mutarea a fost contestată public inclusiv de Gigi Becali. a susținut că, fiind vorba despre un club de drept public, Steaua ar fi trebuit să organizeze o licitație pentru cedarea drepturilor federative ale jucătorului. Anumite voci apropiate de Steaua au considerat că oltenii au plătit prea puțin.

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Agentul consideră normale eventualele verificări în cazul Stelei, tocmai pentru că vorbim despre un club finanțat din bani publici. În opinia sa, adevărata întrebare este dacă tranzacția i-a produs un prejudiciu statului sau, dimpotrivă, i-a adus un beneficiu. David Matei a făcut între timp pasul în SuperLiga, iar valoarea sa a crescut considerabil după

Steaua poate da lovitura cu David Matei! Suma care ar putea ajunge în Ghencea

Rareș Pop a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre situația jucătorului pe care îl reprezintă. Impresarul este de părere că transferul a fost făcut în mod legal și că nu vor mai apărea probleme. În plus, agentul a declarat că, atunci când Matei va fi vândut de Universitatea Craiova, Steaua va încasa un procent din suma de transfer.

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„Orice club de drept public răspunde Curții de Conturi. E normal să fie controlat. Eu nu cred că pot să fie probleme legate de transferul de la Steaua. Jucătorul mai avea contract un an de zile. Puteau să piardă jucătorul liber. Întrebarea e dacă am făcut un deserviciu statului sau am adus un beneficiu prin transferul lui.

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Dacă David Matei va pleca de la Craiova, cu siguranță suma de transfer nu va fi mică. Steaua, din ce țin minte, a rămas cu un procent. Când vor intra acei 20%, nu vom mai auzi gurile rele. O să fie liniște o perioadă. A existat interes pentru David Matei”, a declarat Rareș Pop, impresarul lui David Matei, la FANATIK SUPERLIGA.