Sport

Transferul care zguduie lumea fotbalului! Manchester City plătește 130.000.000 de euro pentru starul lui PSG

Două dintre cele mai puternice echipe ale lumii, Manchester City și PSG, ar putea să fie protagonistele unei afaceri ce va urma să-i coste pe "Cetățeni" nu mai puțin de 130 de milioane de euro.
Mihai Alecu
15.01.2026 | 23:34
Transferul care zguduie lumea fotbalului Manchester City plateste 130000000 de euro pentru starul lui PSG
ULTIMA ORĂ
Pep Guardiola insistă pentru transferul starului de la PSG
ADVERTISEMENT

Pep Guardiola a devenit primul antrenor din istoria fotbalului care a cheltuit peste 2 miliarde de euro prin transferurile pe care le-a făcut la echipele unde a activat.

Manchester City vrea să-l transfere pe noul star de la PSG pentru o sumă uriașă

Tehnicianul iberic ar putea să mărească această sumă, asta dacă ultimul jucător pe care a pus ochii va ajunge la Manchester City. Conform informațiilor apărute în presă, se pare că trupa din Premier League este gata să plătească nu mai puțin de 130 de milioane de euro pentru a-l lua pe Desire Doue.

ADVERTISEMENT

Starul lui PSG, care are doar 20 de ani, se află la Paris din vara anului 2024 și a reușit să fie o piesă integrantă în succesul pe care echipa l-a avut în Champions League, sezonul trecut, și a impresionat pe toată lumea prin prestațiile sale, iar comparațiile cu Neymar nu au lipsit și au fost chiar foarte dese. De altfel, francezul a recunoscut că starul brazilian a fost idolul său în copilărie și că și-a modelat jocul după el.

Pep Guardiola e mare fan al lui Desire Doue și-l vede ca pe un jucător ideal pentru Manchester City

Dorința transferului lui Desire Doue se pare că-i aparține în principal lui Pep Guardiola, antrenorul iberic fiind un mare fan al jucătorului francez pe care-l consideră perfect pentru stilul de joc pe care îl are trupa engleză.

ADVERTISEMENT
Imagini cu momentul în care a fost capturat asasinul lui Adrian Kreiner, în...
Digi24.ro
Imagini cu momentul în care a fost capturat asasinul lui Adrian Kreiner, în Indonezia. El era pe lista celor mai căutați infractori

„Doue este un fotbalist care îl cucerește pe Pep Guardiola. Dezechilibrul său, viteza, creativitatea și capacitatea de a sparge liniile se potrivesc perfect cu ADN-ul echipei. De aceea, la Manchester se crede că este profilul ideal pentru a potența și mai mult un lot deja plin de vedete”, se arată în articolul care anunță interesul lui Manchester City.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Cutremur" la un post de televiziune! Își schimbă prezentatorii sau pierd contractul de 69.000.000€ / an

PSG nu ar refuza din start oferta lui Manchester City

Interesant este că gruparea franceză, una care nu are probleme financiare, ba mai mult, a reușit să aibă venituri foarte mari în ultimul an și o duce foarte bine, ar fi tentată să-l lase pe Doue să plece pentru că suma nu este deloc una de neglijat.  Banii ar ajuta clubul să aibă o flexibilitate în ceea ce privește Fair-Play-ul-Financiar, pentru că pe Doue cei de la PSG au plătit 50 de milioane de euro și ar înregistra un profit important.

Șefii lui PSG se gândesc însă și la faptul că și-au stabilit o strategie clară, dorind să aibă mai mulți jucători din Franța, pentru a crea o identitate clară cu care fanii să se identifice, iar Desire Doue este considerat a fi cel mai talentat fotbalist din Hexagon din generația sa. Asta ar putea să fie o piedică în calea transferului său la Manchester City.

ADVERTISEMENT
Campionatul European de handbal masculin 2026, live blog. Vicecampioana olimpică, emoții mari la...
Fanatik
Campionatul European de handbal masculin 2026, live blog. Vicecampioana olimpică, emoții mari la debut. Toate rezultatele zilei
Din Italia în SuperLiga! Jucătorul așteptat să semneze este rezervă la meciul serii...
Fanatik
Din Italia în SuperLiga! Jucătorul așteptat să semneze este rezervă la meciul serii din Serie A
„Ne iei de proști!”. Gigi Becali, reacție virulentă după oferta primită de Dinamo:...
Fanatik
„Ne iei de proști!”. Gigi Becali, reacție virulentă după oferta primită de Dinamo: „Mi-am schimbat părerea despre Andrei Nicolescu. Mă păcălise”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Bölöni l-a făcut praf și pe fostul selecționer al României: 'Săracul era bâtă!'....
iamsport.ro
Bölöni l-a făcut praf și pe fostul selecționer al României: 'Săracul era bâtă!'. Fostul jucător de la Dinamo a intervenit: 'Puteai să rămâi în străinătate!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!