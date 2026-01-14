Transferul cerut de urgență de Constantin Gâlcă la Rapid: „E neapărat nevoie!”

ADVERTISEMENT

Până în acest moment, cu două zile care ne despart de reluarea primei ligi, trupa din Giulești a oficializat un singur transfer. E vorba de Daniel Paraschiv, venit împrumut de la Real Oviedo (Spania). Care e transferul pe care Costel Gâlcă îl cere șefilor cu insistență în această perioadă. Dezvăluirile făcute de președintele formației de pe locul 2 din campionat.

Costel Gâlcă mai dorește jucători la Rapid: transferul pe care l-a cerut tehnicianul

Într-o intervenție avută la FANATIK SUPERLIGA, Victor Angelescu a dezvăluit planurile clubului pe piața transferurilor. Întrebat de moderatorul Horia Ivanovici dacă perioada de mercato s-a încheiat, președintele din Giulești a fost categoric: „Nu! neapărat trebuie să aducem un mijlocaș!”

„Nu, nu, nu, neapărat trebuie să aducem un mijlocaș. Suntem în mai multe negocieri și, din punctul meu de vedere, cred că și al staff-ului și al tuturor implicați, neapărat este nevoie să aducem un mijlocaș central. Deci nu se pune problema să nu aducem un mijlocaș central pe lângă ceea ce am vorbit”, a declarat Victor Angelescu.

Întrebat care este tipul de mijlocaș urmărit de Costel Gâlcă și echipa sa tehnică, , adică un ”decar”. „Noi, normal, ne dorim un mijlocaș central ofensiv, adică mai spre decar, dar normal că depinde și ce oportunități avem, pentru că dacă am găsi, nu știu, un mijlocaș defensiv foarte bun, atunci poate am putea să joace Christensen mai sus.

Sigur ne trebuie un mijlocaș central, deci acesta este clar. Din punctul meu de vedere, e neapărat imperios necesar să aducem un mijlocaș central. Da (căutăm decar), dacă am găsi ce ne dorim (…) Avem mai multe ținte”, a mai afirmat Angelescu.

Ce spune președintele Rapidului de scenariul venirii lui Nicolae Stanciu în Giulești

Nicolae Stanciu, mijlocașul român al celor de la Genoa, om de bază la națională, trece printr-o perioadă dificilă în Serie A. se adaugă posturii sale de rezervă. Astfel, s-a zvonit recent că el ar putea ajunge în Giulești. Șefii clubului din SuperLiga spun că scenariul unei astfel de mutări nu este realist.

Pus să comenteze subiectul legat de Nicolae Stanciu în intervenția sa de la FANATIK SUPERLIGA, Victor Angelescu a spus clar că este un subiect închis și îngropat.

„Da, din punctul meu de vedere nici nu a fost vreodată un subiect. (n.r. A fost doar un vis al suporterilor, poziția moderatorului). Nu cred că se pune problema. A fost un vis și al nostru, dar e imposibil”, a explicat Angelescu.

În ceea ce privește posibilitatea ca un „decar” din campionat să ajungă la Rapid, Angelescu a spus: „Un număr 10 nu căutăm din campionat. Sunt variante mai multe pentru mijlocași centrali defensivi. Dar număr 10 nu avem în acest moment soluții din țară”, a mai punctat șeful Rapidului.