Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Transferul cerut de urgență de Constantin Gâlcă la Rapid: „E neapărat nevoie!”

Rapid și-a adus un atacant cu experiență în SuperLiga în această pauză competițională, însă continuă să caute și alți jucător. Care e transferul cerut insistent de Constantin Gâlcă.
Adrian Baciu
14.01.2026 | 17:32
Transferul cerut de urgenta de Constantin Galca la Rapid E neaparat nevoie
EXCLUSIV FANATIK
Care este cerut de Constantin Gâlcă la Rapid. Sursa foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Până în acest moment, cu două zile care ne despart de reluarea primei ligi, trupa din Giulești a oficializat un singur transfer. E vorba de Daniel Paraschiv, venit împrumut de la Real Oviedo (Spania). Care e transferul pe care Costel Gâlcă îl cere șefilor cu insistență în această perioadă. Dezvăluirile făcute de președintele formației de pe locul 2 din campionat.

Costel Gâlcă mai dorește jucători la Rapid: transferul pe care l-a cerut tehnicianul

Într-o intervenție avută la FANATIK SUPERLIGA, Victor Angelescu a dezvăluit planurile clubului pe piața transferurilor. Întrebat de moderatorul Horia Ivanovici dacă perioada de mercato s-a încheiat, președintele din Giulești a fost categoric: „Nu! neapărat trebuie să aducem un mijlocaș!”

ADVERTISEMENT

Nu, nu, nu, neapărat trebuie să aducem un mijlocaș. Suntem în mai multe negocieri și, din punctul meu de vedere, cred că și al staff-ului și al tuturor implicați, neapărat este nevoie să aducem un mijlocaș central. Deci nu se pune problema să nu aducem un mijlocaș central pe lângă ceea ce am vorbit”, a declarat Victor Angelescu.

Întrebat care este tipul de mijlocaș urmărit de Costel Gâlcă și echipa sa tehnică, președintele Rapidului a spus că se caută mai degrabă un jucător cu apetențe ofensive, adică un ”decar”. „Noi, normal, ne dorim un mijlocaș central ofensiv, adică mai spre decar, dar normal că depinde și ce oportunități avem, pentru că dacă am găsi, nu știu, un mijlocaș defensiv foarte bun, atunci poate am putea să joace Christensen mai sus.

ADVERTISEMENT
Statul îți va vedea casa din satelit. Cum vrea Guvernul să depisteze construcțiile...
Digi24.ro
Statul îți va vedea casa din satelit. Cum vrea Guvernul să depisteze construcțiile ilegale și să dubleze impozitele

Sigur ne trebuie un mijlocaș central, deci acesta este clar. Din punctul meu de vedere, e neapărat imperios necesar să aducem un mijlocaș central. Da (căutăm decar), dacă am găsi ce ne dorim (…) Avem mai multe ținte”, a mai afirmat Angelescu.

ADVERTISEMENT
ADIO, SUA! Lovitură de teatru, după deciziile administrației Trump
Digisport.ro
ADIO, SUA! Lovitură de teatru, după deciziile administrației Trump

Ce spune președintele Rapidului de scenariul venirii lui Nicolae Stanciu în Giulești

Nicolae Stanciu, mijlocașul român al celor de la Genoa, om de bază la națională, trece printr-o perioadă dificilă în Serie A. Penalty-ul decisiv ratat în prelungirile partidei cu AC Milan se adaugă posturii sale de rezervă. Astfel, s-a zvonit recent că el ar putea ajunge în Giulești. Șefii clubului din SuperLiga spun că scenariul unei astfel de mutări nu este realist.

Pus să comenteze subiectul legat de Nicolae Stanciu în intervenția sa de la FANATIK SUPERLIGA, Victor Angelescu a spus clar că este un subiect închis și îngropat.

ADVERTISEMENT

„Da, din punctul meu de vedere nici nu a fost vreodată un subiect. (n.r. A fost doar un vis al suporterilor, poziția moderatorului). Nu cred că se pune problema. A fost un vis și al nostru, dar e imposibil”, a explicat Angelescu.

În ceea ce privește posibilitatea ca un „decar” din campionat să ajungă la Rapid, Angelescu a spus: „Un număr 10 nu căutăm din campionat. Sunt variante mai multe pentru mijlocași centrali defensivi. Dar număr 10 nu avem în acest moment soluții din țară”, a mai punctat șeful Rapidului.

Transferul cerut de urgență de Constantin Gâlcă la Rapid: „E neapărat nevoie!”

Suma pe care Rapid l-ar vinde instant pe Alex Dobre! Anunțul conducerii. Exclusiv
Fanatik
Suma pe care Rapid l-ar vinde instant pe Alex Dobre! Anunțul conducerii. Exclusiv
Uluitor! Mirel Rădoi ar fi plecat în Arabia Saudită să semneze contractul, dar...
Fanatik
Uluitor! Mirel Rădoi ar fi plecat în Arabia Saudită să semneze contractul, dar a avut parte de o surpriză: 8.000.000 de euro. Exclusiv
A revenit uluitor și e favorit să-l înlocuiască pe Adrian Șut la FCSB....
Fanatik
A revenit uluitor și e favorit să-l înlocuiască pe Adrian Șut la FCSB. Are cifre incredibile
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Parteneri
Fostul atacant de la Dinamo a izbucnit la adresa stelistului Bölöni: 'Ai zis...
iamsport.ro
Fostul atacant de la Dinamo a izbucnit la adresa stelistului Bölöni: 'Ai zis că ești maghiar, nu român! Cine te-a format, băi, băiatule, unde ai crescut?!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!