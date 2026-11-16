„Îi place lui Gigi Becali!” Primul transfer pe care îl pregătește FCSB

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Bogdan Apostu a oferit prima reacție după discuțiile purtate cu Gigi Becali despre o posibilă implicare în departamentul de scouting al FCSB. Impresarul a dezvăluit că nu va ocupa o funcție oficială în cadrul clubului, însă a ajuns la un acord de principiu cu patronul roș-albaștrilor pentru o colaborare punctuală. Mai mult, Apostu i-a propus deja lui Becali un mijlocaș ofensiv de 25 de ani, pe care îl vede de mare clasă.

Bogdan Apostu, pe lista lui Gigi Becali pentru departamentul de scouting de la FCSB

Gigi Becali pregătește schimbări importante în structura de conducere a FCSB. Patronul roș-albaștrilor își dorește să întărească departamentul de scouting, astfel încât echipa să identifice mai eficient jucători din străinătate. Printre numele luate în calcul s-a numărat și Bogdan Apostu.

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, însă cele două părți nu au ajuns la un acord pentru o poziție concretă. Impresarul a explicat că există, totuși, posibilitatea unei colaborări în privința transferurilor. Astfel, Apostu ar putea să îi recomande patronului FCSB jucători pe care îi cunoaște și pentru care poate facilita negocierile, fără să facă parte din organigrama clubului.

Bogdan Apostu a refuzat postul de la FCSB, dar este gata să colaboreze cu Gigi Becali

Bogdan Apostu a vorbit despre . Deși nu va prelua o funcție oficială, impresarul a lăsat deschisă posibilitatea de a contribui la campania de transferuri a roș-albaștrilor. Apostu consideră că FCSB are nevoie de un departament puternic de scouting. Totuși e de părere că omul de afaceri vrea să aibă tot controlul.

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„Pe mine mă onorează că numele meu a fost asociat cu un asemenea club. Am avut discuții deschise cu domnul Becali, față de care am un mare respect. Am stabilit cu domnul Becali că putem colabora punctual pe zona de jucători. Noi am discutat despre o anumită zonă de transferuri, eu mi-am spus părerea mea, dânsul pe a sa”, a declarat Bogdan Apostu la

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Bogdan Apostu i-a propus deja un fotbalist „fabulos” lui Gigi Becali! E pe val în acest sezon

Deși nu va ocupa o funcție la FCSB, Bogdan Apostu a trecut deja la treabă. Impresarul i-a prezentat lui Gigi Becali un mijlocaș ofensiv de 25 de ani, care poate evolua atât în spatele atacantului, cât și în banda stângă. Fotbalistul, al cărui nume nu a fost dezvăluit, are 12 goluri și 10 pase decisive în actualul sezon, într-un campionat pe care Apostu îl consideră cel puțin la fel de puternic precum SuperLiga.

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„Mai important este faptul că îi pot oferi niște jucători, unul dintre ei chiar fabulos. Un mijlocaș ofensiv cum România nu are în acest moment. Este un număr 10, îi place și în stânga, are 12 goluri și 10 assist-uri în acest sezon într-un campionat cel puțin la fel de puternic precum al nostru. E un jucător pe care orice echipă de nivel bun din Europa l-ar dori. El are o clauză de reziliere negociată cu clubul de care aparține de doi ani, el a explodat în ultimul timp. Există interes din mai multe locuri. Am o relație apropiată de agentul lui și acesta este motivul pentru care ar putea veni. Are 25 de ani și este și jucător de echipă națională, nu spun mai multe de atât.

Îl aștept pe domnul Becali, am înțeles că i-a plăcut dânsului, dar și celor din club. I l-am arătat. Nu cred că au apucat să vadă Szukala și Rusescu, nu aveau când. Dar s-au uitat ceilalți oameni din club, cred că e foarte bine. Un club precum FCSB are nevoie de un departament puternic de scouting. Domnul Becali mi-a spus că vrea să îl controleze la milimetru, are experiență, a investit milioane de euro”, a mai spus Bogdan Apostu.