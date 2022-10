Transferul cu care Gigi Becali e convins că a dat lovitura: „Nu am luat țeapă. Va fi numărul 1!”

Eduard Radaslavescu a fost titular în meciul din Cupa României Betano, în care FCSB a remizat cu UTA Arad, scor 2-2. Fotbalistul venit în vară la FCSB, mutare anunțată în exclusivitate de FANATIK, a marcat un gol, iar ultimele evoluții l-au încântat pe Gigi Becali.

Gigi Becali, convins de jocul lui Eduard Radaslavescu: „O să fie numărul 1 la FCSB”

Gigi Becali l-a remarcat pe Eduard Radaslavescu, venit în vară de la Farul Constanța, pentru 850.000 de euro. , Radaslavescu l-a impresionat pe Gigi Becali prin viziunea de joc și viteza de reacție. Latifundiarul a dezvăluit că Radaslavescu va fi următorul număr 1 din lotul FCSB-ului.

„Radaslavescu, o să vezi cine o să fie el la 20 de ani. Încep echipa cu Radaslavescu, primul pe listă la 20 de ani, o să fie numărul 1 la FCSB jucător. Îl văd activ, agresiv, aleargă mult, se zbate, nu îi iese, dar îl văd la minge. La fotbal dacă nu ai bărbăție, să îți fie frică de minge, ești mort. Ăsta o iubește, unde e mingea, acolo e el, dacă nu ai bărbăție să primești mingea, degeaba ai tu talente”, a declarat Gigi Becali, la .

Patronul „roș-albaștrilor” a continuat să-l laude pe mijlocașul în vârstă de 18 ani. , iar Gigi Becali este convins că momentul a sosit. Patronul de la FCSB este de părere că doar experiența îi lipsește mijlocașului.

Gigi Becali: „Dintre Musi și Radaslavescu, eu îl aleg pe Radaslavescu”

„Mie-mi place Radaslavescu, mișcările lui. Deci Radaslavescu, dacă e de părere cineva că am luat eu țeapă se înșală. Pe Radaslavescu îl văd din mișcări că va fi fotbalist. Adică el încă nu are experiență, e copil, nu a jucat mult, dar la el se vede dorința, voința de a pasa într-un loc. Se vede că are viziune de joc și că vede jocul. Se vede că are viteză și că are agresivitate”, a mărturisit Gigi Becali.

Patronul „roș-albaștrilor” l-a comparat pe fostul fotbalist aflat sub comanda lui Gică Hagi la Farul cu Alexandru Musi, fotbalist format de academia FCSB-ului.

„Deci el va fi fotbalist, față de Musi, care Musi driblează, face, drege, dar e prea lent. Adică dintre Musi și Radaslavescu, eu îl aleg pe Radaslavescu, deși ar trebui să îl aleg pe Musi care e de la noi”, a mai spus Gigi Becali.

Gigi Becali vrea să-i împrumute pe Denis Haruț și Ianis Stoica la ”U” Cluj

în urma dezastrului din meciurile cu Silkeborg. Latifundiarul vrea să-i cedeze pe Denis Haruț și Ianis Stoica sub comanda lui Eugen Neagoe la ”U” Cluj.

„Ce să îi fac eu lui Ianis? L-am așteptat atâta timp, ce să îi fac? Mai cred puțin în el, să se ducă la U Cluj, să demonstreze acolo. Nu ai ce să le faci, ei tot visează. Bă, ai 20 de ani, dacă la 20 de ani nu joci, ce să facem?

„Pe Ianis s-ar putea să-l dăm împrumut în iarnă. M-a întrebat un impresar dacă-i las pe Ianis și pe Haruț la U Cluj. Da, mă, îi las. Fac curățenie cum pot. Fotbaliștii de la FCSB să știe că nu-i supăr, nu-i jignesc, ci le dau bani. Dacă ai valoare, rămâi. Dacă nu, pleci! La revedere, la FCSB stai doar dacă ai valoare!”, a precizat Gigi Becali, la Pro Arena.