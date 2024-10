Transferul cu care Gigi Becali vrea să ducă FCSB în Champions League. „Nicușor Stanciu este al nostru. Are ușa deschisă. Și jucător, și antrenor secund”. Ce salariu îi pregătește

iar în SuperLiga se apropie cu pași repezi spre locurile fruntașe, după un debut ezitant de campionat. Lotul este unul competitiv, dar cu toate acestea patronul Gigi Becali speră să dea în iarnă o nouă lovitură.

Gigi Becali îl vrea pe Nicușor Stanciu la FCSB: „Este al nostru!”

A doua zi după a intervenit în direct la și a anunțat în exclusivitate ce transfer bombă pregătește pentru la iarnă la FCSB. El vrea să îl aducă la echipă pe Nicușor Stanciu, căpitanul echipei naționale, în speranța că în vara viitoare își va îndeplini visul de a se califica în grupa de Champions League.

„Mai facem un transfer, să mergeţi în Champions League? Că a ieşit bine cu Bîrligea… Eu am un feeling că, dacă vreți, puteți să-l luați din iarnă sau din vara viitoare pe Nicușor Stanciu”, l-a „provocat” Horia Ivanovici pe Gigi Becali la emisiunea pe care o puteți urmări LIVE în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 10:30, numai pe site-ul FANATIK.RO.

„Păi Nicușor Stanciu vine din iarnă, așa am înțeles… Ca să vă spun acum, Nicușor Stanciu este al nostru. El nu are ce căuta la altă echipă în România. Cum a fost și cu Chiricheș… A greșit, dar l-am respectat, pentru că am câștigat zece milioane cu el. Am câștigat trofee.

Cu Stanciu am câștigat trofee și zece milioane. El este al nostru și oricând ușa îi este deschisă. Ce vrea el. Doar vine și spune «Am venit acasă!». M-ați înțeles?

Și pe Stanciu îl fac și jucător, și antrenor secund. Nu îi dau chiar orice… O să-i dau un salariu să fie mulțumir, să câștige ca afară. Probabil că 30-40 de mii de euro pe lună, să fie mulțumit”, a anunțat Gigi Becali în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

„Deci dacă totul este ok, încercați să-l luați din iarnă… Că băiatul a spus «Vreau să mă întorc la FCSB!». Așa a spus clar băiatul”, a completat Horia Ivanovici la emisiunea pe care puteți urmări și în premieră lunea, marțea și vinerea, de la ora 17:30, pe canalul de YouTube Fanatik și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici.

„Oricând ușa lui e deschisă. Larg deschisă… Și nu numai jucător, ci și antrenor secund. Dar nu e ăsta vreun semn că va pleca Olaru. Nici vorbă de așa ceva, nu știu nimic”, a mai spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Transferul lui Nicușor Stanciu la FCSB are mari șanse de reușită, mai ales că și jucătorul își dorește acest lucru și cu prilejul convocării la națională pentru meciurile cu Cipru și Lituania din Liga Națiunilor: „Toată lumea știe că Steaua (n.r. – FCSB) este echipa mea de suflet. E devreme să spun dacă m-aș întoarce. Dacă ar fi să mă întorc în țară și Steaua să mă dorească, ar fi prima variantă”.

GIGI BECALI, TRANSFERURI BOMBA: NICUSOR STANCIU LA FCSB!