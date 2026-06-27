Transferul de 1,5 milioane de euro al Craiovei a băgat spaima în Nsimba și Al Hamlawi. Cum au răspuns cei doi. Video

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Universitatea Craiova a parafat un nou transfer în această vară . Atacantul va ajunge în Bănie de la Famalicao, locul 5 din campionatul Portugaliei, iar suma mutării se ridică la 1,5 milioane de euro.

Transferul de 1,5 milioane de euro al Craiovei a băgat spaima în Nsimba și Assad

Steven Nsimba și Assad Al Hamlawi au fost principalii oameni de gol de la Universitatea Craiova în sezonul în care au fost cucerite două trofee: titlul în SuperLiga și Cupa României. Cum un nou atacant va ajunge în Bănie, cei doi jucători s-au ambiționat suplimentar la ultima sesiune de pregătire.

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Mai exact, atât Nsimba, cât și Al Hamlawi s-au întrecut în artificii tehnice la ultimul antrenament efectuat sub comanda lui Filipe Coelho. Cum noul jucător vine pe o sumă importantă, cei doi vor trebui să demonstreze că merită să evolueze în tricoul Universității Craiova, în condițiile în care debutul în preliminariile UEFA Champions League bate la ușă.

Nsimba și Al Hamlawi, spectacol la ultimul antrenament

Cine este Simon Elisor, noul atacant de la Universitatea Craiova

Originar din Périgueux, Simon Elisor este un număr 9 atipic, un atacant de picior stâng ce măsoară 1,85 m. Fotbalistul, care a mai îmbrăcat în carieră tricoul unor formații precum Istres FC, AC Ajaccio, FC Villefranche sau FC Metz, a ales să se despartă de Famalicao din dorința de a-și îndeplini marele vis: acela de a juca în UEFA Champions League și de a simți atmosfera cupelor europene.

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Deși nu se laudă cu cifre care „să ia ochii” – ultima sa reușită datând din 16 august 2025, într-un 1-0 cu Tondela –, Simon Elisor impresionează prin alte capitole. Francezul este un vârf care excelează la pressingul agresiv, intră des în combinații și știe cum să pună în valoare extremele echipei. Din informațiile obținute în exclusivitate de FANATIK, antrenorul Filipe Coelho și directorul sportiv Mario Felgueiras sunt convinși că profilul atacantului se pliază perfect pe cerințele oltenilor. Elisor este văzut ca o piesă de bază în sistemul 3-5-2 pe care Universitatea Craiova îl va folosi în noul sezon, , o colaborare mult mai strânsă cu flancurile.

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