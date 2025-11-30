Transferul de 5 milioane de euro al lui Dan Șucu, făcut praf înainte de revenirea în România: „A fost invizibil”

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova este pe cai mari în Conference League și are mari șanse să se califice mai departe în fazele eliminatorii ale competiției. Oltenii au adunat șapte puncte până acum și mai au două meciuri de disputat, iar unul dintre ele va fi contra lui Sparta Praga, echipă la care evoluează fostul atacant al Rapidului, Albion Rrahmani.

Albion Rrahmani, criticat înainte de revenirea în România. Ce a scris presa din Cehia despre el

Albion Rrahmani a fost unul dintre kosovarii ce au confirmat rapid în SuperLiga României și au plecat la fel de repede pe bani mulți în străinătate. Atacantul a venit în iarnă la Rapid și a înscris 17 goluri până la finalul stagiunii, lucru ce i-a adus un transfer la o echipă ce juca la acea vreme în Liga Campionilor.

Albion Rrahmani a fost transferat pentru 5 milioane de euro de Sparta Praga, după ce cehii au eliminat-o pe FCSB în turul 3 din Liga Campionilor. Sparta a prins un loc la „masa bogaților", iar

Cu toate acestea, el nu a mai dat același randament în Cehia cum a făcut-o pentru Rapid, iar presa locală l-a luat la țintă, după ce a ajuns la aproape două luni fără să înscrie vreun gol, iar în ultimul meci contra Legiei Varșovia a fost „invizibil”: „Rrahmani joacă fără chef. La Varșovia a arătat că este invizibil pe teren atunci când nu marchează. A atins mingea de doar 15 ori și nu a reușit niciun dribling în cele 59 de minute. La începutul sezonului, Rrahmani a demonstrat că poate fi numărul 1 din atacul Spartei, dar, odată cu trecerea timpului, până și fanii Spartei și-au pierdut răbdarea cu el.

Din această situație se poate ieși prin vânzarea lui Rrahmani, însă Sparta a plătit 5 milioane de euro pentru kosovar, iar acum nu vrea să coboare sub această sumă. Probabil vor exista echipe interesate, având în vedere că și Lyon l-a vrut în vară", au notat cehii de la

Albion Rrahmani a început sezonul foarte bine, însă forma sa se află în scădere înaintea meciului cu U Craiova

Atacantul kosovar și-a început foarte bine sezonul pentru Sparta, înscriind gol după gol și ajungând foarte repede la 9 reușite în toate competițiile pentru formația cehă. Înainte de revenirea în România, unde o va întâlni pe U Craiova, Rrahmani întâlnește o perioadă mai puțin fastă, lucru foarte îmbucurător pentru olteni.

Ultima dată când vârful de 25 de ani a înscris pentru Sparta Praga a fost în derby-ul orașului, când formația sa a remizat pe teren propriu cu rivalii de la Slavia Praga. Acest meci a avut loc pe 5 octombrie, însă atacantul nu a mai reușit să dea gol din acel moment.

Dan Șucu, afacere de succes cu Albion Rrahmani

De la plecarea lui Dennis Man la Parma, echipele de SuperLiga nu au mai reușit să vândă jucători pe bani mulți, fie că a fost vorba de români sau străini.

Atacantul kosovar a fost adus la Rapid de la Ballkani, iar în doar jumătate de an Dan Șucu a reușit să tripleze suma investită în transferul lui. Nu mai puțin de 5 milioane de euro a primit patronul giuleștenilor în schimbul lui Rrahmani, care a fost adus la Praga împreună cu conaționalul său, Ermal Krasniqi, tot de la Rapid, pentru care s-a plătit suma de 2 milioane de euro.