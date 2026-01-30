Transferul de Champions League, prezentat înainte de Rapid – U Cluj. Absenţă importantă şi o revenire la oaspeţi. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Sâmbătă seara, U Cluj va da piept cu Rapid București, pe Giulești. Ardelenii trec printr-o formă excelentă și speră să se întoarcă acasă cu trei puncte. Președintele clubului a prefațat partida din București și a vorbit despre lupta pentru play-off. Mai mult, Radu Constantea a spus câteva cuvinte și despre transferul cu care „șepcile roșii” vor să dea lovitura.

Rapid – U Cluj, meciul etapei în Superliga României. Ardelenii vor o nouă victorie în Giulești

Partida dintre Rapid București și U Cluj se anunță una extrem de interesantă. Ardelenii joacă excelent sub comanda lui Cristiano Bergodi. Tehnicianul italian a reușit să schimbe jocul formației de pe Cluj Arena, iar obiectivul este evident: calificarea pentru al doilea sezon consecutiv în play-off-ul SuperLigii României.

ADVERTISEMENT

Radu Constantea, președintele clubului de pe Cluj Arena, a vorbit despre meciul cu Rapid, de sâmbătă seara. Din păcate pentru ardeleni, Jovo Lukic, golgheterul echipei, nu s-a refăcut după accidentarea suferită și nu va fi în lot la meciul de pe stadionul Giulești.

„E un meci dificil pentru noi. Rapid e una dintre echipele care se luptă la titlu. Sperăm să reușim să luăm puncte. Până la urmă, sigur, obiectivul pentru oricine este victoria, dar vedem. În funcție de cum va arăta jocul, vom spune dacă e mulțumitor un egal. În ultima vreme ne-am simțit bine pe Giulești. Vom vedea. Nu putem să ne uităm la ce a fost în trecut.

ADVERTISEMENT

Din păcate, încă sunt probleme. Lukic nu va face deplasarea. Mai sunt probleme în zona ofensivă. Dan Nistor s-a antrenat cu echipa și și-a revenit din punct de vedere medical”, a precizat Radu Constantea la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

U Cluj și-a prezentat transferul de Champions League în ziua meciului cu Rapid

Fotbalistul a ajuns la un acord cu oficialii clubului de pe Someș, iar vizita medicală a decurs fără probleme. Jucătorul care în acest sezon a evoluat pentru Kairat Almaty, inclusiv în Champions League, a fost prezentat oficial la U Cluj.

„Aseară a ajuns din Londra direct la Cluj. Azi a făcut vizita medicală. Este un jucător de bandă. Staff-ul a analizat piața în ultima perioadă. Avem nevoie de un jucător în zona aceea. Este un transfer gândit și pentru sezonul următor. Cu acest transfer încheiem. Vedem dacă va pleca cineva. Există posibilitatea, sunt anumite discuții, dar nimic concret”, a precizat oficialul celor de la U Cluj.

ADVERTISEMENT

Ce șanse are U Cluj să ajungă în play-off? Verdictul lui Radu Constantea

României. Situația din acest sezon pare mai echilibrată ca oricând. U Cluj are o serie de rezultate pozitive, însă programul se anunță unul dificil, cu deplasări complicate.

„Este o luptă extrem de dificilă. Sunt multe echipe cu șanse reale. Jucăm între noi, se vor pierde puncte. Va fi o loterie, cred, pe final. Diferența este extrem de mică. Este posibil ca departajarea să se facă la rezultatele directe. Noi avem un program destul de greu. Încercăm să luăm punctele necesare ca să intrăm în play-off. În ultimele zece etape suntem pe primul loc”, au fost cuvintele lui Radu Constantea.

Se califică FCSB în play-off? Ce spun rivalii de la U Cluj

U Cluj se bate cu FCSB pentru un loc în play-off-ul SuperLigii României. Cele două echipe se vor întâlni chiar în ultima rundă din sezonul regulat. Radu Constantea este de părere că echipa din Capitală este una dintre marile favorite la calificarea în play-off, având în vedere lotul extrem de valoros pe care se bazează „roș-albaștrii”.

„Îmi e greu să spun asta. FCSB e o echipă care poate câștiga șapte din șapte meciuri. Are un lot extrem de valorios. E destul de dificil să dai un prognostic. Din punctul meu de vedere, va intra în play-off. Vom vedea. E foarte greu. E și CFR Cluj acolo”, a conchis Radu Constantea.