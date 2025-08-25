Transferul de la Dinamo care l-a impresionat pe Andrei Nicolescu: “Aş vrea să îl laud! A câştigat toate duelurile, la 20 de ani”

Dinamo a obținut o victorie mare în deplasare la Universitatea Cluj. „Câinii” s-au impus datorită golului marcat de Alexandru Pop, în minutul 89 al întâlnirii. Andrei Nicolescu, după partidă, a ținut să laude evoluția unuia dintre jucători.

Transferul lui Stoinov l-a impresionat pe Andrei Nicolescu: “Aş vrea să îl laud”

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, după victoria în fața lui U Cluj. Președintele lui Dinamo a precizat faptul că fundașul central a câștigat toate duelurile cu Lukic din repriza a doua. , iar colegii i-au pregătit o surpriză la hotel.

„Eu vreau să îl laud și să îi zic lui Nikita, lui Stoinov la mulți ani! A făcut 20 de ani azi noapte. N-am petrecut, a fost o stare de relaxare când am ajuns la hotel. Știți cum e, adrenalina nu te lasă să dormi după meci, asta indiferent de rezultat.

„Stoinov a câștigat toate duelurile cu Lukic în repriza a 2-a”

Băieții i-au făcut o surpriză, i-au luat un tort și au cântat. Vreau să îl laud pe el, mi se pare de o maturitate incredibilă la 20 de ani. Mă uitam la el, apropo de duelurile cu Lukic, care e un atacant foarte puternic, și în repriza a 2-a, după ce l-a citit… Nu sunt sigur, dar din 10 sau 11 dueluri, el le-a câștigat pe toate.

Boateng are spiritul acela de câine, iar acum are siguranță. A început să-și cunoască colegii și campionatul. Știe care îi sunt calitățile și, într-un campionat ca acesta, domină adversarul. E greu ca un adversar să îl domine în acest acest campionat pe Boateng. Are capacitatea să gestioneze foarte bine situațiile”, a declarat Andrei Nicolescu.

Nikita Stoinov a ajuns în această vară la Dinamo, clubul plătind nu mai puțin de 450.000 de euro în schimbul fundașului de la Maccabi Netanya. Cu 4 apariții în SuperLiga, fotbalistul a impresionat deja și face un cuplu excelent cu Kennedy Boateng.

