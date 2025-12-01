Transferul de națională cu care Dinamo vrea să dea lovitura: „Acoperă trei posturi”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Dinamo are un sezon foarte bun până în acest moment, iar Andrei Nicolescu vrea să întărească lotul pentru a fi sigur că se va putea lupta pentru un loc de cupe europene și, de ce nu, chiar pentru titlul de campioană. Unul dintre transferurile tari pe care Dinamo le plănuiește este cel al lui Lisav Eissat, fundașul central cu dublă naționalitate, care a fost deja convocat de Mircea Lucescu la naționala României.

Lisav Eissat, transfer bombă pentru Dinamo: „Poate acoperi trei poziții”

După mulți ani în care echipa a suferit, Dinamo a revenit în sfârșit în topul fotbalului românesc, acolo unde îi este locul. În acest sezon, „câinii roșii” se luptă clar pentru un loc de cupe europene și își depun candidatura și la titlul de campioană, care ar veni după o pauză de aproape două decenii.

fotbalistul celor de la Maccabi Haifa, care deține cetățenie română și deja a debutat pentru reprezentativa națională. În direct la FANATIK SUPERLIGA, Mihai Stoichiță a dezvăluit care sunt calitățile tânărului fundaș:

„Da, eu cred că poate ajuta Dinamo. Eu când mă uit la el, îl văd polivalent prin calitățile pe care le are. Nu e așa lent, să știi. Nu are explozia aia la plecare, dar e normal, pentru că e masiv. Are o tehnică foarte bună a deposedării, știe jocul, dă cu capul foarte bine. Îi poate ajuta foarte tare pe Dinamo. Când ai probleme, te poate ajuta pe trei posturi: fundaș central, fundaș stânga și închizător. Aș putea să-l aseamăn cu Umit Akdag, care joacă și fundaș central, și închizător”, a spus oficialul FRF, în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

Marius Șumudică, comparație între Lisav Eissat și Umit Akdag: „Identici!”

Marius Șumudică i-a dat dreptate lui Mihai Stoichiță despre asemănarea izbitoare dintre jocul lui Lisav Eissat și cel al lui

Fostul antrenor de la Rapid recunoaște că, într-un meci în care Eissat era pe teren, l-a confundat cu fotbalistul cu naționalitate turcă: „Eu când l-am văzut pe Eissat jucând, eu am crezut că e Umit, l-am confundat. Din punctul meu de vedere, sunt doi jucători identici. Eu cred că cel mai bine ar prinde dacă ar juca în trei fundași centrali, în partea stângă. Este greu să găsești stoperi de picior stâng, care te ajută foarte mult la construcție. Sunt amândoi lenți, asta e problema. Nu sunt foarte lenți, dar n-au explozia aceea pe primii metri”, a explicat Marius Șumudică, la FANATIK SUPERLIGA.

Ce a spus Andrei Nicolescu despre transferul lui Eissat

Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, pe care îl cunoaște dinainte ca Mircea Lucescu să-l aducă la echipa națională. Președintele lui Dinamo a dezvăluit că partea complicată este în negocierea cu clubul de care aparține, nu cu jucătorul.

„Evident că ni-l dorim, dar e drum lung până acolo. Nu din cauza lui, ci din cauza clubului la care activează. Am văzut niște declarații, dar nu știu dacă-s reale sau nu (n.r. – Că s-ar lupta cu FCSB pentru transferul lui Eissat)”, a spus Andrei Nicolescu, la FANATIK SUPERLIGA.