Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Transferul FCSB care ar fi făcut diferența: “I-ar fi ajutat foarte mult şi era la un preţ foarte bun!”. Exclusiv

Un jucător pe care FCSB l-a ratat în această iarnă ar fi putut să joace un rol important la formația „roș-albastră”, inclusiv în partida pierdută cu Universitatea Craiova. Despre cine este vorba.
Bogdan Mariș
18.02.2026 | 09:30
Transferul FCSB care ar fi facut diferenta Iar fi ajutat foarte mult si era la un pret foarte bun Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Un jucător pe care FCSB l-a ratat în această iarnă ar fi putut să joace un rol important pentru gruparea „roș-albastră”. FOTO: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

FCSB a ratat în această iarnă transferul lui Lindon Emerllahu, internaționalul kosovar fiind vândut de CFR Cluj la gruparea ucraineană Polissya Zhytomyr. Într-o intervenție la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, Cristi Balaj, fostul președinte al clujenilor, a afirmat că mijlocașul ar fi putut să joace un rol important la FCSB.

Lindon Emerllahu, piesa lipsă de la FCSB?

După ce a urmărit meciul dintre Universitatea Craiova și FCSB, pierdut cu 1-0 de către campioana României, Cristi Balaj a subliniat faptul că Lindon Emerllahu ar fi putut să ajute gruparea „roș-albastră”. „Au suferit la mijlocul terenului cei de la FCSB. Stăteam și mă gândeam cât i-ar fi ajutat Emerllahu.

ADVERTISEMENT

Au fost discuții să ajungă la FCSB, suma era cât se poate de decentă, mai mică decât cea cu care a fost transferat ulterior. Jucător de 23 de ani, internațional din Kosovo. (n.r. ai observat la meci o posibilă absență a lui Emerllahu) Și la meciurile trecute.

Vorbeam cu foștii mei colegi, cu Zamfir, Mara și Bilașco, că i-ar fi ajutat foarte mult, din punctul meu de vedere ar fi arătat mult mai bine cu Emerllahu, care e un băiat excepțional, profesionist și are o calitate incredibilă”, a declarat fostul președinte al lui CFR Cluj la FANATIK SUPERLIGA. Partida dintre Universitatea Craiova și FCSB a fost analizată în cadrul emisiunii de Marius Mitran și Adrian Ilie.

ADVERTISEMENT
Trump pune presiune pe Ucraina să „negocieze rapid”. La Geneva a început o...
Digi24.ro
Trump pune presiune pe Ucraina să „negocieze rapid”. La Geneva a început o nouă rundă de discuții

Ce realizări a avut Lindon Emerllahu la CFR Cluj

CFR Cluj a plătit 700.000 de euro pentru a-l transfera pe Lindon Emerllahu în februarie 2025 de la Ballkani, iar mijlocașul a avut cifre impresionante în perioada petrecută în Gruia. Acesta a strâns peste 2500 de minute în toate competițiile și a avut inclusiv realizări din punct de vedere ofensiv.

ADVERTISEMENT
Și-a desfăcut fermoarul la JO de iarnă, chiar sub privirile logodnicului, iar acum...
Digisport.ro
Și-a desfăcut fermoarul la JO de iarnă, chiar sub privirile logodnicului, iar acum vine răsplata

Kosovarul a înscris 6 goluri și a oferit 3 pase decisive în 41 de meciuri, cifre importante pentru un mijlocaș defensiv. Acesta a cucerit și un trofeu alături de CFR, Cupa României, iar în ultima perioadă a evoluat constant la naționala din Kosovo, pentru care a strâns 12 selecții.

Ce sumă a încasat CFR Cluj în schimbul lui Lindon Emerllahu

CFR Cluj a încasat o sumă importantă, 1.5 milioane de euro, în schimbul lui Lindon Emerllahu, transferul fiind anunțat în exclusivitate de FANATIK în luna decembrie. Pentru moment, campionatul în Ucraina nu s-a reluat, așadar kosovarul a jucat doar în meciuri amicale pentru noua echipă, Polissya Zhytomyr.

ADVERTISEMENT

Cristi Balaj, ANALIZA ARBITRAJULUI din U Craiova - FCSB 1-0: “ARE ACOPERIRE”

Cristi Balaj, verdict în fazele fierbinţi ale rundei din SuperLiga: “Trebuia penalty la...
Fanatik
Cristi Balaj, verdict în fazele fierbinţi ale rundei din SuperLiga: “Trebuia penalty la Universitatea Craiova – FCSB. A fost o etapă slabă, umbrită de greşeala lui Radu Petrescu”
Daniel Pancu a dezvăluit cine au fost cei doi oameni care l-au convins...
Fanatik
Daniel Pancu a dezvăluit cine au fost cei doi oameni care l-au convins să se împace cu Cristiano Bergodi: “Mi-a spus că mi se poate întâmpla şi mie”
De câte puncte are nevoie CFR Cluj ca să ajungă în play-off?! Daniel...
Fanatik
De câte puncte are nevoie CFR Cluj ca să ajungă în play-off?! Daniel Pancu surprinde: “FCSB va fi 100%! N-au cum”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Fostul jucător al lui Dinamo a fost aproape de a își omorî fiul,...
iamsport.ro
Fostul jucător al lui Dinamo a fost aproape de a își omorî fiul, devenit și el fotbalist. Cei doi nu își mai vorbesc de mult timp: 'Știi ce face acum?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!