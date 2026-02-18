Transferul FCSB care ar fi făcut diferența: “I-ar fi ajutat foarte mult şi era la un preţ foarte bun!”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

FCSB a ratat în această iarnă transferul lui Lindon Emerllahu, internaționalul kosovar fiind vândut de CFR Cluj la gruparea ucraineană Polissya Zhytomyr. Într-o intervenție la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, Cristi Balaj, fostul președinte al clujenilor, a afirmat că mijlocașul ar fi putut să joace un rol important la FCSB.

Lindon Emerllahu, piesa lipsă de la FCSB?

După ce a urmărit meciul dintre Universitatea Craiova și FCSB, pierdut cu 1-0 de către campioana României, Cristi Balaj a subliniat faptul că Lindon Emerllahu ar fi putut să ajute gruparea „roș-albastră”. „Au suferit la mijlocul terenului cei de la FCSB. Stăteam și mă gândeam cât i-ar fi ajutat Emerllahu.

Au fost discuții să ajungă la FCSB, suma era cât se poate de decentă, mai mică decât cea cu care a fost transferat ulterior. Jucător de 23 de ani, internațional din Kosovo. (n.r. ai observat la meci o posibilă absență a lui Emerllahu) Și la meciurile trecute.

Vorbeam cu foștii mei colegi, cu Zamfir, Mara și Bilașco, că i-ar fi ajutat foarte mult, din punctul meu de vedere ar fi arătat mult mai bine cu Emerllahu, care e un băiat excepțional, profesionist și are o calitate incredibilă”, a declarat fostul președinte al lui CFR Cluj la FANATIK SUPERLIGA. .

Ce realizări a avut Lindon Emerllahu la CFR Cluj

CFR Cluj a plătit 700.000 de euro pentru a-l transfera pe Lindon Emerllahu în februarie 2025 de la Ballkani, iar mijlocașul a avut cifre impresionante în perioada petrecută în Gruia. Acesta a strâns peste 2500 de minute în toate competițiile și a avut inclusiv realizări din punct de vedere ofensiv.

Kosovarul a înscris 6 goluri și a oferit 3 pase decisive în 41 de meciuri, cifre importante pentru un mijlocaș defensiv. Acesta a cucerit și un trofeu alături de CFR, Cupa României, iar în ultima perioadă a evoluat constant la naționala din Kosovo, pentru care a strâns 12 selecții.

Ce sumă a încasat CFR Cluj în schimbul lui Lindon Emerllahu

. Pentru moment, campionatul în Ucraina nu s-a reluat, așadar kosovarul a jucat doar în meciuri amicale pentru noua echipă, Polissya Zhytomyr.

