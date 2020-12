Transferul-fenomen de la FC Botoşani poate aduce venituri uriaşe: “Vând 10 milioane de tricouri”

Valeriu Iftime, patronul lui FC Botoşani, şi-a conturat deja planul la echipă pentru perioada următoare, stabilindu-şi următoarele vânzări de jucători, dar analizând şi o nouă pistă de a suplimenta bugetul: admiraţia fanilor sirieni pentru cel mai recent jucător adus, Mahmoud Al Mawas.

În opinia finanţatorului moldovean, cele mai bune produse de export din echipa sa sunt Andrei Chindriş şi Denis Haruţ, fotbalist care a atras atenţia şi lui Gigi Becali.

În privinţa sirianului, Iftime a glumit, spunând că va vinde 10 milioane de tricouri ale Botoşaniului, cu numele fotbalistului, în ţara lui natală. Ba mai mult, dacă este nevoie, se va ocupa personal de acest lucru.

Valeriu Iftime: „Dacă dă vreo 5 goluri, vine Siria la Botoşani“

Aducerea lui Mahmoud Al Mwawas a fost o adevărată lovitură pentru Botoşani. Conferinţa de presă, transmisă online, a încins pagina de Facebook a clubului, mii de mesaje şi aprecieri venind din Siria. Valeriu Iftime a văzut imediat o oportunitate de a spori bugetul echipei sale.

„E superfotbalist. Numai că el a funcționat până acum la căldură, când vine rece îi trebuie izmene din prima zi. Să vedem cum se adaptează. E foarte iubit acolo! ‘Putușani’, cum spun ei. Au aflat numărul meu de telefon și îmi dau mesaje fanii. ‘Prezidente, iubirea e cu tine’. Extraordinar!

E un moment pe care trebuie să-l tratăm atent. E o bombă nucleară. Pfai de capul meu. Mă duc și fac magazin acolo, în Siria! Pe cuvântul meu, serios vorbesc. Câți au ăștia? 20 de milioane de locuitori, facem 10 milioane de tricouri. Știe președintele meu.

Păi, e afacere mai tare decât toți Moruțanii la un loc. M-a întrebat cine vinde acolo. Mă duc eu cu el. Facem o tarabă, poze și asta a fost. Exagerez puțin, dar e o pârtie pe care dacă nu o exploatăm, suntem proști“, a declarat Valeriu Iftime, într-un interviu pentru GSP.

Valeriu Iftime: „Chindriş cred că se va vinde primul“

Principalele piese de export din formaţia Botoşaniului sunt Denis Haruţ şi Andrei Chindriş, doi jucători tineri şi talentaţi. „Cred că primul se va vinde Chindriș. A învățat multe. Mai are 4-5 meciuri de jucat, sper să o facă bine. A avut o sincopă și l-au taxat toți“, a mărturisit Valeriu Iftime.

Dar recunoaşte că febleţea lui este Haruţ. „L-aş adopta, dacă mi-ar da voie legea. Pentru el, mâine am ofertă. Din Italia“. De tânărul fundaş dreapta se interesează şi FCSB. „Gigi Becali mă intreabă mereu de el. E ca un diamant. N-am spus sume, să nu ne supărăm înainte de Crăciun, că ne-am supărat în postul Paştelui. Iarna asta, 100% nu pleacă“.

Valeriu Iftime: „Moruţan nu mă mai bagă în seamă“

Haruţ nu ar fi primul care trece de la Botoşani la FCSB. Golofca, Miron sau Moruţan sunt exemple în acest sens. În ceea ce-l priveşte pe tânărul mijlocaş, Valeriu Iftime a avut şi laude, dar şi critici: „Moruţan nu mă mai bagă în seamă. A greșit că nu a terminat liceul. Și nu-l va mai termina niciodată! Nu va mai da BAC-ul. Crezi că mai învață el geografie și matematică? Niciodată! I-am zis să mai stea o jumătate de an la mine. Să dea BAC-ul și apoi poate pleca liniștit. N-a vrut! Am făcut puțin mișto de el și nu m-a mai băgat în seamă. Dar e jucător de număr 10. Dacă va continua așa și nu și-o va lua în cap, poate fi un transfer pe o sumă uriașă.

Pot să mai iau două milioane de pe urma lui. Mai am niște clauze pe acolo. Totuși, când l-am dat, l-am dat cu inima. Acum nu-l ia nimeni cu 10 milioane, cum speră patronul de acolo. Poate 3-4 milioane. Dacă mai joacă așa un an de zile și ajunge număr 10 în naționala mare, atunci crește. E cel mai bun dribleur, n-o face cu efort ca Stanciu sau Hagi jr., Moruțan te prostește. Plus că e altruist, asta e nativ. Parcă n-ar vrea să se vândă. Bravo lui! Poate fi cel mai scump transfer din România“.