Transferul iernii în Liga 2! Are peste 100 de meciuri în Eredivisie și i-a avut antrenori pe Marco van Basten și Dick Advocaat: „Trăgeam cu el la poartă după antrenamente”

Dabney dos Santos, noua vedetă a lui Câmpulung Muscel. Fostul mijlocaș al lui AZ Alkmaar și Sparta Rotterdam, interviu pentru FANATIK

Foarte rar se întâmplă ca un fotbalist olandez să aleagă să joace în România, mai ales în Liga 2. iernii după ce a adus un jucător cu peste 130 de meciuri în campionatul Olandei, unul dintre cele mai puternice din Europa. Mijlocașul ofensiv cu origini în Insulele Capului Verde a jucat alături de jucători de top de-a lungul carierei.

Dabney, cum ai ajuns în România? O alegere destul de surprinzătoare pentru un olandez…

– Nu aveam echipă de o perioadă lungă de timp așa că am decis să vin la Câmpulung Muscel. Totul s-a rezolvat în 2 zile. Ca să fiu sincer nu am jucat timp de un an și a venit această ofertă prin impresarul meu. Nu știam nimic despre echipă sau despre fotbalul românesc, dar pentru mine este o oportunitate și o provocare.

Dabney dos Santos a jucat 4 ani la AZ Alkmaar: „Tot ce știu despre fotbal am învățat acolo”

Crezi că vă puteți salva de la retrogradare?

– Da, avem o echipă destul de bună, dar cred că mai avem nevoie de jucători. Am jucat un singur meci și mi s-a părut interesant, nu e un nivel slab. Știu că sunt mai multe cluburi cu probleme financiare.

Ai crescut la academia lui AZ Alkmaar și ai jucat 88 de meciuri la unul dintre cele mai importante cluburi din Olanda. Cum a fost acea perioadă?

– Am ajuns la academia lui AZ Alkmaar în 2009. Tot ce știu despre fotbal am învățat acolo. Cel mai important lucru pe care l-am învățat a fost disciplina și că trebuie să fii 100% concentrat din punct de vedere mental. Acum, cu experiența mea dobândită în acei ani cred că pot ajuta Câmpulung. Îmi doresc să revin la nivelul la care am jucat și poate să ajung în prima ligă la o echipă mai bună. Cei de aici sunt dispuși să mă ajute cu asta și ăsta e un alt motiv pentru care am ales să vin la Câmpulung.

Dabney dos Santos, antrenat de mare Marco van Basten: „Reușea niște execuții incredibile”

Ai fost adus la echipa mare de Marco van Basten. Cum a fost să îl ai ca antrenor?

– A fost o adevărată onoare, chiar dacă a fost antrenor principal doar 4 luni. A rămas apoi antrenor secund. Era un antrenor foarte bun și făcea antrenamente excelente. După antrenament rămânea și trăgea la poartă cu noi. Îi plăceau foarte mult jucătorii tineri și a avut grijă și de mine.

Ce ai învățat de la van Basten?

– Am învățat foarte multe despre cum trebuie să lovești mingea, tehnica șutului, cum să te poziționezi în fața porții, absolut tot. M-a ajutat foarte mult și era foarte priceput cu jucătorii tineri. Încerca mereu să ne ajute, iar eu eram cel mai tânăr, aveam doar 17 ani. Câteodată reușea niște execuții incredibile și îți dădeai seama că a fost un fotbalist uriaș. Era foarte plăcut pentru noi să îl avem alături. Are o personalitate extraordinară și mereu zâmbea.

Nu era un antrenor sever, dar era foarte respectat. E o persoană caldă, dar are niște principii foarte clare și peste care nu trece. Era foarte direct și îți spunea în față mereu dacă ești bun sau nu. Îmi dădea sfaturi și m-a apreciat. Apoi a venit antrenor principal John van den Brom, și cu el am debutat în 2014 în campionatul Olandei. L-am înlocuit pe Thom Haye într-un meci cu Groningen. E una dintre cele mai frumoase amintiri ale mele.

Dabney dos Santos a jucat la 19 ani pentru naționala Olandei U21: „Mulți dintre cei cu care am jucat sunt acum în Premier League”

Ai jucat 18 meciuri la loturile naționale de tinere alte Olandei, inclusiv la U21 și erai în atenția naționalei de seniori. Crezi că puteai să faci mai multe în cariera ta?

– Cu siguranță. Am avut mai multe probleme în viața privată și lucrurile nu au mers în direcția în care mi-am dorit. O vină importantă o are și fostul meu impresar, din cauza căruia am făcut niște alegeri proaste. Asta e viața de fotbalist. Nu puteam să mă mai concentrez la fotbal și nu mai aveam dorința să joc. Mulți dintre cei cu care am jucat sunt acum în Premier League. Wesley Hoedt, care a fost la Southampton, Lazio, Celta Vigo. Când am fost convocat la naționala U21 aveam doar 19 ani. Și aici eram cel mai tânăr.

Ai jucat cu AZ Alkmaar în Europa League și ai fost aproape să câștigi un trofeu…

– Da, chiar am marcat în cupele europene și am jucat finala Cupei Olandei, pe care am pierdut-o însă cu 0-2 împotriva celor de la Vitesse Arnhem. Am fost pe teren atunci.

Antrenat în Eredvisie de fostul selecționer al Olandei: „Unul dintre cei mai buni antrenori”

În 2018 ai fost împrumutat la Sparta Rotterdam, unde l-ai avut antrenorul pe fostul selecționer al Olandei…

– Nu mai jucam la AZ Alkmaar și am preferat să plec. Aveam niște probleme în viața privată, așa cum ți-am spus. Da, l-am avut antrenor pe Dick Advocaat, care tocmai plecase de la naționala Olandei. Unul dintre cei mai buni antrenori olandezi. De asta am și ales să merg acolo. Am învățat de la el să țin capul sus chiar dacă lucrurile nu merg așa cum îmi doresc eu. Mi-a spus să merg înainte și că va veni din nou vremea mea. Am jucat doar 8 meciuri acolo și apoi m-am transferat la Heracles Almelo. Uneori în fotbal ai momente mai bune și mai puțin bune.

Ce amintiri mai ai din campionatul Olandei?

– Am avut două sezoane bune și am jucat împotriva unor super fotbaliști. Am 131 de meciuri și am reușit 12 goluri și 24 de assist-uri. Îmi aduc aminte de goluri cu Heerenveen, Feyenoord… Într-un meci știu că am reușit două pase decisive împotriva lor. Țin minte un meci și cu PSV Eindhoveen în care am dat o pasă de gol, meciuri tari cu Ajax. Am avut 10 assist-uri în sezonul 2015-2016. Am jucat și 17 meciuri în cupele europene și chiar am reușit două goluri. Am amintiri frumoase.

Aveam o echipă extraordinară atunci, cu mulți jucători buni. Am fost coleg cu Vincent Janssen, care a fost apoi la Tottenham, Markus Henriksen, care jucat și el la Hull City, Tankovic care a fost la Fulham, Aron Johannsson, care a plecat apoi la Werder Bremen, Simon Poulsen, Nemanja Gudelj, căpitanul lui FC Sevilla și care a fost și la Ajax, Derrick Luckassen.

Cum ai ajuns din Olanda tocmai la Sheriff Tiraspol?

– Păi e o echipă bună, cu o bază de antrenament excelentă și stabilă financiar. Mi-a plăcut perioada petrecută acolo, chiar dacă am jucat puțin. Și cu Sheriff am evoluat în Europa League. Singurul meu trofeu din carieră l-am câștigat acolo, campionatul Republicii Moldova.

Ai doar 28 de ani. Te gândești să revii în prima ligă din Olanda?

– Primesc foarte des întrebarea asta. Nu știu ce să zic. Normal că mi-aș dori. E un nivel foarte bun și aș fi aproape de familie. Dar trebuie să muncesc mult să revin. Vreau doar să joc fotbal pentru moment.

De ce nu ai jucat aproape un an?

– Am avut o accidentare musculară la piciorul meu operat și apoi nu am reușit să mai rămân. Am fost titular în prima parte la Trencin, dar am lipsit 3 luni și am mai avut șanse să joc. Mi-am terminat contractul în decembrie și așa am rămas fără echipă. Până la finalul sezonului sunt la Câmpulung și dacă vom reuși să ne salvăm și voi ajuta echipa probabil că voi semna un nou contract din vară. Sunt sigur că mai am un cuvânt de spus în fotbal și mai pot să joc încă 6-7 ani. Sunt sănătos și am motivație.

Ai reușit să te adaptezi la Câmpulung Muscel? E un oraș foarte mic…

– Da, e o diferență mare față de Amsterdam (n.r.râde). După ora 18:00 nu mai vezi pe nimeni afară. Pentru mine e bine, dar cred am nevoie de această liniște. E foarte frumos să vezi munții cu zăpadă la antrenament. Nu am încercat până acum mâncare românească tradițională.

131 e meciuri în prima ligă din Olanda are Dabney dos Santos pentru AZ Alkmaar, Sparta Rotterdam și Heracles Almelo

18 meciuri are mijlocașul ofensiv la loturile de tineret ale naționalei Olandei

12 goluri și 24 de pase decisive are jucătorul în Eredivisie, precum și 17 meciuri în cupele europene