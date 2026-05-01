“Transferul iernii” la FCSB, out din lot pentru Csikszereda! Cine apără poarta campioanei. Exclusiv

Vești proaspete din tabăra FCSB-ului înaintea meciului de la Miercurea Ciuc, cu Csikszereda: „transferul iernii" e out din lotul roș-albaștrilor și ce portar va alege cuplul Lucian Stoica - Alin Stoica
Cristi Coste, Cristian Măciucă
01.05.2026 | 11:37
Transferul iernii la FCSB out din lot pentru Csikszereda Cine apara poarta campioanei Exclusiv
“Transferul iernii” la FCSB, out din lot pentru Csikszereda! Cine apără poarta campioanei. FOTO: Fanatik
FCSB deschide etapa cu numărul 7 din play-out-ul SuperLigii. Campioana en-titre va juca la Csikszereda, vineri, 1 mai, de la ora 20:30. FANATIK a aflat în exclusivitate cine va fi portar la roș-albaștri și faptul că unul dintre cei mai importanți fotbaliști aduși în iarnă nu a prins lotul care a făcut deplasarea la Miercurea Ciuc.

Ofri Arad, out din lot pentru Csikszereda – FCSB

FANATIK a aflat în exclusivitate că Ofri Arad (27 de ani) nu a prins lotul FCSB-ului, care a făcut deplasarea la Miercurea Ciuc pentru meciul cu Csikszereda din etapa a 7-a a play-out-ului. Din informațiile noastre, mijlocașul israelian transferat în iarnă nu are nicio problemă medicală. Venit în ianuarie de la Kairat Almaty, cu care a jucat în UEFA Champions League, din postura de jucător liber, Arad n-are decât 4 prezențe în tricoul roș-albaștrilor.

FANATIK a aflat în exclusivitate și faptul că portarul titular al campioanei în deplasarea de la Miercurea Ciuc va fi tot Matei Popa (19 ani). E al doilea meci la rând în care tânărul goalkeeper prinde buturile FCSB-ului, după victoria cu 3-1 din partida cu Petrolul Ploiești. „Târnovanu nu prea e pe placul patronului. Nu prea a fost apreciat. Nici când apăra. La prima greșeală îi dădea mereu în cap.

Din punctul meu de vedere e o presiune mare pe portar, mai ales că e tânăr, cum e Popa. E un portar bun, încă nu are forță, experiență. Sezonul viitor se bat iar la campionat și va fi presiune. Vei juca cu Dinamo, cu Rapid, cu Craiova, cu CFR Cluj. Ce se întâmplă dacă greșește? O să îl vedem criticat? Ai nevoie de un portar cu experiență”, a comentat Marian Aliuță, în exclusivitate FANATIK. 

Ștefan Târnovanu, renegat la FCSB

Ștefan Târnovanu a ajuns din nou pe banca de rezerve după plecarea lui Mirel Rădoi de la FCSB. Ultimul meci apărat de internaționalul român a fost victoria din partida cu Farul, scor 3-2, când a greșit la ambele goluri ale „marinarilor”. Cu toate acestea, experții FANATIK SUPERLIGA consideră că i se face o nedreptate dublului campion al României.

„Nu poți spune că nu a avut momente foarte bune și a scos echipa. Vezi că îți poate distruge cariera… Dacă nu joci, poți să fii tanc. Cine îl mai ia pe el undeva? Să câștige și clubul 2-3 milioane?”, a mai spus Marian Aliuță. „E normal să fii portarul echipei naționale și să nu mai joci la club?”, a adăugat și Sabin Ilie.

  • 30 iunie 2028 e data la care expiră contractul lui Ștefan Târnovanu cu FCSB
  • 3,8 milioane de euro este cota de piață a portarului FCSB pe transfermarkt.com

DECIZIE SOC la FCSB inaintea meciului cu Csikszereda. TRANSFERUL IERNII, SCOS DIN LOT!

Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
