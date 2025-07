Transferul ireal al lui Bănel Nicoliță de la Făurei la Brăila: „Cu 1.000 de dolari mi-a luat apartament cu 4 camere. Am făcut grătar pe balcon până a venit Poliția!”

Bănel Nicoliță a fost în formă maximă la FANATIK SUPERLIGA. , a mai scos din sertar o poveste de excepție.

Bănel Nicoliță, încă o poveste de viață autentică: „Mi-a luat apartament cu 1.000 de dolari. Nici nu știam să-i număr”

de la începutul carierei sale: „Am un frate căruia i-am lăsat apartamentul la Ianca. Și ăla e istorie. Am ceva de spus și să învețe și copiii care se apucă de fotbal, să nu creadă că e ușor, dar cu disciplină, multă muncă și seriozitate poți să ajungi acolo unde nici nu visezi”.

Bănel a povestit o întâmplare care i-a schimbat viața: „Când m-am dus la Brăila la 15 ani și patronul de acolo fiind turc, Hussein Tekinalp, mi-a adus 45 de milioane de lei. Era 1.000 de dolari atunci și mi-a luat apartamentul ăsta în Ianca. Mulți bani în 2001, nici nu știam să îi număr. Un teanc de bani”.

Brăila nu a plătit niciun ban pentru transferul său, însă cu greu a reușit să îl realizeze: „A dat 30 de mingi pe mine, 30 de perechi de ghete către Făurei, că nu voia primarul, nu voia nimeni. Cu intervenții peste tot… Până la urmă a reușit să îi facă să îmi dea drumul și a zis: ‘Asta e suma ta, pentru familia ta, să aveți și voi de una-alta’”.

Bănel Nicoliță a refuzat o sumă uriașă: „Dorința mea cea mai mare e să am o casă”

Nicoliță știa ce înseamnă sărăcia și a refuzat banii de frică să nu îi irosească: „Zic: ‘Nu îmi dați mie! Nu vreau! Dorința mea cea mai mare e să am o casă’. Avea la Ianca fabrică de confecții. Zice: ‘OK! Fii atent, am pe cineva care e șef acolo și are apartament cu 4 camere și vrea să îl vândă’.

Eu stătusem numai într-un pat! Îți dai seama ce bombă a fost. I-am zis: ‘Cum considerați dumneavoastră, dar asta e dorința mea’. A mers omul cu mine, a cumpărat apartamentul și spune acuma că fiind minor nu avea cum să treacă decât pe numele părinților casa”.

De frică să nu piardă și casa, Bănel a decis ca proprietatea să rămână în acte a patronului Brăilei: „Și mă întreabă acuma: ‘Cum vrei, pe numele la familie sau pe numele meu?’. ‘Pe numele dumneavoastră!’. A lăsat apartamentul până la vârsta de 18 ani și apoi deveneam automat proprietar și pe urmă i l-am dat fratelui meu care stă și acum cu soția și copiii la ultimul etaj, la 20 de kilometri de Brăila”.

Bănel Nicoliță a încins grătarul pe balcon la etajul 4: „Le-am afumat hainele, le-am făcut negre”

Bănel Nicoliță a continuat apoi povestirea: „Și așa a fost. Ești nebun la cap, făceam grătar pe un balcon mare până a venit poliția! Au venit Sărbătorile de Crăciun și îl sun pe frati-miu mai mare, eu fiind la Brăila, care acum stă în apartament: ‘Vezi că vin de la Brăila’”.

Puștiul scăpat brusc de sărăcie a venit încărcat de bunătăți: „Cu șofer, că încă n-aveam permis: ‘Te rog frumos pregătește grătarul acolo’. I-am spus turcului că mă duc și eu acasă de Sărbători. Mamă, mi-a dat o mașină plină cu mâncare, cu de toate!”.

Mai erau două probleme de rezolvat: grătarul și cărbunii

Bănel Nicoliță a reușit în cele din urmă să își pună planul în acțiune: „Și zic că fac o oprire la Ianca și restul duceți voi acasă că nu am nevoie. Pește, pui, tot, tot! Ne ducem sus la etajul 4, dar nu aveam grătar. M-am dus la un vecin de pe stradă, îți dai seama, îmi dăduse turcul 1-2 milioane, nu îmi dădea bani mulți, ci cât aveam nevoie.

M-am dus frumos la cineva și i-am dat 100 de lei și am închiriat grătarul. Deci asta s-a întâmplat la 17 ani. Am stat frumos pe balcon, dar acuma n-aveam cărbuni. Pfoai, du-te cumpără cărbuni! Am dat drumul la grătar și când colo văd poliția în fața blocului”.

Numai că petrecerea s-a spart imediat după ce vecinii i-au făcut plângere: „Am dat foc, îți dai seama. În stânga, în dreapta mai erau haine și le-am afumat, le-am făcut negre. Ăia au sunat la poliție: ‘Ce facem, au venit rromii să dea foc!’. Nu am apucat nici să punem carnea, doar am dat foc și atât și a venit poliția: ‘Ia-ți grătarul, ia-ți carnea, gata!’.

Nu mi-au dat amendă, mă știau. Eh, a făcut și Gigi Becali grătar la etajul 2 la Marriott. M-am dus înapoi la Făurei și n-am mai mâncat nimic, nici grătar n-am mai făcut. Am vrut să fac și eu ceva, știi?”.