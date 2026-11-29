ADVERTISEMENT

Gigi Becali nu a fost prea convins că merită să-l transfere pe golgheterul Ammar Ramadan de la Dunajska Streda din Slovacia. Astfel, i-a propus un salariu mic pe o perioadă de un an de zile și s-a plâns că impresarul său vrea comision 350.000 de euro. Agentul Bogdan Apostu a încercat să lămurească situația și să explice că fotbalistul oricum n-ar fi venit la FCSB, considerând că a fost jignit cu această ofertă.

Ammar Ramadan nu mai ajunge la FCSB. Jucătorul s-a simțit jignit de oferta lui Gigi Becali

„Suntem în același stadiu în care eram. Ramadan nu a dorit să accepte sub nicio formă contractul propus de domnul Becali, pe un singur an. Apoi, nu are nicio legătură cu comisionul. Acel comision nu poate fi încasat decât dacă toate celelalte condiții sunt îndeplinite. Eu n-am cerut niciun ban, e dorința agentului jucătorului, care are oferte mai bune pentru jucător, cu comisioane mai bune.

ADVERTISEMENT

Am încheiat discuția. Din orice perspectivă, Ramadan nu e un jucător care să coste doar un milion. Probabil de asta și agentul lui, care e un agent important la nivel european, vrea acești bani. Care era diferența dacă ar fi costat 1,5 milioane și ar fi vrut 50.000 comision?

Din perspectiva jucătorului, el vede lucrurile așa: e pe locul 1, e cel mai bun jucător al campionatului, are cele mai bune cifre din Europa ale unui mijlocaș ofensiv din ligile normale, e calificat în Champions League. Din perspectiva lui, el vede simplu: pleacă de pe locul 1, are un salariu de 400.000. De ce ar mai pleca un an la FCSB, pe același salariu?

ADVERTISEMENT

E complicat pentru jucător, eu am transmis de la început condițiile. Nea Gigi știa foarte bine. Nu se face, foarte bine. Lumea trebuie să înțeleagă că acest jucător ar costa mult mai mult. Dacă l-ar lua astăzi și ar vrea să-l vândă mâine, l-ar vinde pe o sumă dublă. Are o clauză în contract, altfel nu pleca niciodată pe această sumă. El a «explodat» anul trecut, i-au propus să prelungească, iar condiția lui a fost să-i mărească salariul. E o echipă cu bani, îl au ca patron pe unul dintre cei mai bogați oameni de afaceri din Ungaria, nu și-ar dori să-l dea afară pe jucător”, a punctat Apostu la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Ramadan nu duce lipsă de oferte și este dorit înclusiv de o echipă mare din Cehia

Fotbalistul nu duce oricum lipsă de oferte și este dorit cu insistență și de o mare echipă din Cehia, așadar FCSB își va da seama dacă îl va regreta pe Ramadan peste câteva sezoane.

ADVERTISEMENT

El și în momentul acesta are oferte mai importante. Eu m-am chinuit să trag cumva de agentul lui, ca să vină în România. Are o ofertă foarte importantă din Cehia, un contract pe patru ani. Salariul nu e dublu, dar e mai mare. Mai are oferte din țările arabe, dar nu își dorește să meargă acolo. Vrea o echipă importantă din fotbalul european.

Am mai discutat, probabil îi voi mai propune jucători domnului Becali în aceste zile. Doar că acum apar oportunitățile. Statistic, iarna se fac de șase-șapte ori mai puține transferuri decât vara, pentru că jucătorii buni sunt sub contract.

ADVERTISEMENT

Jucătorul s-a simțit jignit de ideea asta (n.r. contract pe un an), în condițiile în care el are acolo un contract pe încă un an și jumătate. Cine îl dorește îi propune un contract pe cel puțin trei ani și jumătate”, a punctat Bogdan Apostu la FANATIK SUPERLIGA.