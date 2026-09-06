Transferul la FCSB de care Dan Petrescu nu vrea să audă! Gigi Becali nu ține cont

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După ce a pierdut în fața lui Dinamo în derby, Gigi Becali s-a ambiționat și mai tare să își ducă planul la capăt. Ce vrea să facă la FCSB, deși Dan Petrescu i-a spus clar să se oprească.

Gigi Becali anunță transferul unui nou atacant la FCSB: „Nu mai vreau să am emoții!”

FCSB a mai bifat un eșec în SuperLiga, al treilea consecutiv, după 1-2 cu Dinamo în etapa 8. Gigi Becali nu este mulțumit în totalitate de lotul pe care îl are echipa sa, motiv pentru care forțează încă un transfer. Deși Dan Petrescu i-a spus categoric să nu meargă mai departe pe această pistă, latifundiarul din Pipera a declarat că vrea să îl aducă și pe Jovo Lukic (27 de ani), atacantul lui U Cluj.

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„ și mi-a spus ‘băi, Gigi, pentru ce mai dai tu două milioane pe Lukic?’ ‘Dau, că vreau să fac echipă, mă fac de râs la bătrânețe…’ ‘Băi, Gigi, tu ai trei atacanți acolo. Drăguș, Garita, Stoian, care e bun, pentru ce mai dai două milioane?!’ Eu am zis ‘băi, dau, să mai fie unul în plus, ce să fac?’ Și mai iau și unul în iarnă, dacă e. Nu mai vreau să am emoții. Sunt și eu bătrân… Dar știi unde sunt eu bătrân? La păr (n.r. râde)”, a declarat Gigi Becali, la TV Digi Sport.

Jovo Lukic, reacție după ce a intrat pe radarul lui Gigi Becali

Jovo Lukic a prins 35 de minute în cel mai recent meci al lui U Cluj, 1-0 contra celor de la Petrolul Ploiești, în prima etapă a Grupei B din Cupa României. Deși numele său a fost asociat în ultima perioadă cu mai multe formații din Europa, inclusiv cu FCSB, internațional bosniac nu este atât de tentat să părăsească echipa din Ardeal. Totuși, o ofertă convingătoare pentru el și pentru club în cele din urmă.

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„Nu mă gândesc prea mult la asta, să fiu sincer. Cum am zis în ultimele câteva interviuri, vreau doar să mă concentrez la a da ce am mai bun aici. Dacă apare ceva, poate va fi bine. Dacă nu va fi, eu sunt fericit că sunt aici și cam atât. Nu e obligatoriu pentru mine să plec de la U Cluj!”, afirma atacantul bosniac după victoria cu Petrolul.

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U Cluj precizase public că va renunța la Jovo Lukic doar în schimbul sumei de 3 milioane de euro, în timp ce pe atacant.