Transferul lui Adrian Șut la Trabzonspor a picat. Anunțul turcilor: „Prețul cerut de Becali a oprit negocierile”

Adrian Șut ar fi putut fi protagonistul unei mutări interesante în perioada de mercato din iarnă, deoarece , informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK. În cele din urmă, mutarea a picat, deoarece în plus față de cât erau dispuși să ofere campionii Turciei.

Mutarea lui Adrian Șut la Trabzonspor a picat. Anunțul presei din Turcia

Gigi Becali voia să obțină trei milioane de euro în cazul unei eventuale mutări a lui Adrian Șut la Trabzonspor, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK. Totuși, Trabzonspor era pregătită să plătească două milioane de euro.

Astfel, aflată în căutarea unui mijlocaș central, Trabzonspor a sistat negocierile cu vicecampioana României din cauza prețului propus de patronul celor de la FCSB. Campioana Turciei și-a îndreptat atenția spre Daniil Utkin, fotbalistul lui FK Rostov.

„Prețul cerut de Becali pentru Șut a oprit negocierile. Trabzonspor a oferit două milioane de euro, Becali a cerut cu un milion mai mult, iar astfel discuțiile au fost sistate”, au scris jurnaliști turci de la .

Gigi Becali nu a vrut să scadă din preț pentru Adrian Șut: „Eu fără trei milioane nu îl dau”

Gigi Becali anunța încă de săptămâna trecută că dacă nu îi sunt satisfăcute cererile financiare nu îl va ceda pe Adrian Șut la Trabzonspor. Mijlocașul roș-albaștrilor a revenit pe gazon la jumătatea lunii octombrie, după ce a suferit o accidentare pe 11 august în meciul cu Dunajska Streda.

„Nu ne-am înţeles. Ei au venit cu o ofertă de două milioane de euro. Eu fără trei milioane nu îl dau. Mi-au spus că cel care l-a urmărit pe Şut e cel mai mare specialist. El îşi face treaba, ţac-pac, ţac-pac, o ia, o dă, cum îmi place mie”, a fost anunțul lui Gigi Becali.

Adrian Șut a adunat 13 partide în sezonul actual pentru FCSB. Mijocașul venit în urmă cu doi ani de la Academica Clinceni nu are gol marcat și a reușit o pasă decisivă în meciul câștigat de FCSB, scor 3-1 cu Rapid pe Arena Națională.

Gigi Becali, ofertat de Augsburg pentru Andrei Cordea

Dacă negocierile cu Adrian Șut s-au încheiat, . Patronul roș-albaștrilor a primit o ofertă de 3 milioane de euro pentru Andrei Cordea de la Augsburg din Bundesliga, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK.

De asemenea, vicecampioana României s-ar putea despărți în iarnă de Malcom Edjouma care ar putea pleca în Ungaria la MOL Fehervar. Rămâne de văzut dacă mutarea se va oficializa în condițiile în care fotbalistul francez are o clauză de reziliere de 5 milioane de euro.

„Crește și cota lui David Miculescu, am văzut valoarea lui. Și cota lui Olaru, și am avut o ofertă pe Cordea. Cică 2 milioane de la polonezi! Pleacă, mă, de aici! Am avut și pe Edjouma ofertă. Tot ce este bani, vând. Așa fac, cumpăr și vând”, spunea Gigi Becali.