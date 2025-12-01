Transferul lui Andre Duarte la FCSB, primele reacții: „Ca eleganță, seamănă cu Chiricheș”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Fundașul central portughez a reziliat recent contractul cu maghiarii de la Ujpest și urmează să semneze contractul cu echipa roș-albastră, după cum FANATIK a informat în exclusivitate încă din urmă cu câteva săptămâni. De asemenea, în urmă cu doar câteva zile, Mihai Stoica a confirmat această chestiune, de asemenea într-o reacție pentru site-ul nostru.

Transferul lui Andre Duarte la FCSB, analizat la cald! Ce crede Marius Șumudică

Marius Șumudică a avut doar cuvinte de laudă la adresa fostului jucător de la FCU Craiova. Astfel, antrenorul a apreciat în linii mari că ar urma ca acest transfer să fie de bun augur pentru campioana României. De asemenea, el l-a comparat pe Andre Duarte ca stil de joc într-o anumită măsură cu Vlad Chiricheș.

„Mie îmi place, l-am văzut la FCU. Este un jucător care construiește, un jucător cu calitate tehnică bună. Se cam băga la floricele la un moment dat, îmi amintesc că urmăream fotbalul din România, eram plecat, dar talie bună, câștigă dueluri aeriene. Un jucător care nu este atât de agresiv pe cât este de elegant.

El este elegant, dacă vrei să iei ceva de la Chiricheș. Se vede că știe, are cultură fotbalistică, închide. (n.r. Portughezii)Au școală. (n.r. Despre comparația cu Vlad Chiricheș) Ca eleganță, îi place să joace. Are alonjă foarte bună, are calitate. Talie bună, longilin”, la FANATIK SUPERLIGA.

Vivi Răchită are un semn de întrebare

și este deci de așteptat ca în scurt timp să semneze contractul cu FCSB și să fie și prezentat oficial. Fostul fundaș central de la Petrolul și Steaua a transmis că se teme ca nu cumva portughezul să înceapă să creeze anumite probleme la echipa lui Gigi Becali, asemănătoare celor create în prezent de Siyabonga Ngezana:

„Nu îl mai știm în ultimii 2-3 ani. Pentru mine faptul că a reziliat cu maghiarii așa ușor e un semn de întrebare, nu știu ce a făcut. Ca jucător atunci când juca la FCU, era jucător bun. Problema mea e și din punct de vedere caracterial, a plecat de la FCU cu scandal, a cam fugit de la FCU. Și cam aici mă gândesc, să nu fie un nou Ngezana. De ce nu îl ia Ferencvaros? Eu asta zic”.

Concluzia lui Mihai Stoichiță vizavi de transferul lui Andre Duarte la FCSB

Directorul tehnic din cadrul FRF s-a referit în mod special la vârsta fundașului central portughez, 28 de ani: „Așa îmi aduc și eu aminte, un jucător bun zic eu când era aici. Nu știi acum ce… E vârstă ideală pentru…”.

