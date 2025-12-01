Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Transferul lui Andre Duarte la FCSB, primele reacții: „Ca eleganță, seamănă cu Chiricheș”. Exclusiv

Transferul lui Andre Duarte la FCSB a fost analizat la cald în direct! Ce concluzii au tras specialiștii din studio vizavi de mutarea spectaculoasă reușită de Gigi Becali
Gabriel-Alexandru Ioniță
01.12.2025 | 11:45
Transferul lui Andre Duarte la FCSB primele reactii Ca eleganta seamana cu Chiriches Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Reacții după ce Andre Duarte a ajuns la București pentru a semna cu FCSB. Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Fundașul central portughez a reziliat recent contractul cu maghiarii de la Ujpest și urmează să semneze contractul cu echipa roș-albastră, după cum FANATIK a informat în exclusivitate încă din urmă cu câteva săptămâni. De asemenea, în urmă cu doar câteva zile, Mihai Stoica a confirmat această chestiune, de asemenea într-o reacție pentru site-ul nostru.

Transferul lui Andre Duarte la FCSB, analizat la cald! Ce crede Marius Șumudică

Marius Șumudică a avut doar cuvinte de laudă la adresa fostului jucător de la FCU Craiova. Astfel, antrenorul a apreciat în linii mari că ar urma ca acest transfer să fie de bun augur pentru campioana României. De asemenea, el l-a comparat pe Andre Duarte ca stil de joc într-o anumită măsură cu Vlad Chiricheș.

ADVERTISEMENT

„Mie îmi place, l-am văzut la FCU. Este un jucător care construiește, un jucător cu calitate tehnică bună. Se cam băga la floricele la un moment dat, îmi amintesc că urmăream fotbalul din România, eram plecat, dar talie bună, câștigă dueluri aeriene. Un jucător care nu este atât de agresiv pe cât este de elegant.

El este elegant, dacă vrei să iei ceva de la Chiricheș. Se vede că știe, are cultură fotbalistică, închide. (n.r. Portughezii)Au școală. (n.r. Despre comparația cu Vlad Chiricheș) Ca eleganță, îi place să joace. Are alonjă foarte bună, are calitate. Talie bună, longilin”, a spus Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA. 

ADVERTISEMENT
Scandal la sosirea lui Călin Georgescu la Monumentul Unirii: „Marş la Moscova! Vă...
Digi24.ro
Scandal la sosirea lui Călin Georgescu la Monumentul Unirii: „Marş la Moscova! Vă păcăleşte şi vă manipulează”

Vivi Răchită are un semn de întrebare

Andre Duarte a ajuns luni dimineață la București și este deci de așteptat ca în scurt timp să semneze contractul cu FCSB și să fie și prezentat oficial. Fostul fundaș central de la Petrolul și Steaua a transmis că se teme ca nu cumva portughezul să înceapă să creeze anumite probleme la echipa lui Gigi Becali, asemănătoare celor create în prezent de Siyabonga Ngezana:

ADVERTISEMENT
E oficial! Pierderi de peste 33 de milioane de euro pentru Dan Șucu
Digisport.ro
E oficial! Pierderi de peste 33 de milioane de euro pentru Dan Șucu

„Nu îl mai știm în ultimii 2-3 ani. Pentru mine faptul că a reziliat cu maghiarii așa ușor e un semn de întrebare, nu știu ce a făcut. Ca jucător atunci când juca la FCU, era jucător bun. Problema mea e și din punct de vedere caracterial, a plecat de la FCU cu scandal, a cam fugit de la FCU. Și cam aici mă gândesc, să nu fie un nou Ngezana. De ce nu îl ia Ferencvaros? Eu asta zic”. 

Concluzia lui Mihai Stoichiță vizavi de transferul lui Andre Duarte la FCSB

Directorul tehnic din cadrul FRF s-a referit în mod special la vârsta fundașului central portughez, 28 de ani: „Așa îmi aduc și eu aminte, un jucător bun zic eu când era aici. Nu știi acum ce… E vârstă ideală pentru…”. 

ADVERTISEMENT

Reacții la cald despre transferul lui Andre Duarte la FCSB

Gheorghe Mustață, ultimatum pentru jucătorii de la FCSB după scandalul de la Belgrad:...
Fanatik
Gheorghe Mustață, ultimatum pentru jucătorii de la FCSB după scandalul de la Belgrad: „Le garantez că nu mai pot juca! Să-l întrebe pe Rică Neaga”
„100% ‘Legea Novak’ nu va trece!”. Cristi Balaj explică de ce România riscă...
Fanatik
„100% ‘Legea Novak’ nu va trece!”. Cristi Balaj explică de ce România riscă să fie sancționată de Uniunea Europeană
Ultimele detalii despre transferul lui Lisav Naif Eissat la Dinamo. Ce lovituri mai...
Fanatik
Ultimele detalii despre transferul lui Lisav Naif Eissat la Dinamo. Ce lovituri mai pregătesc „câinii”. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Fostul atacant de la Dinamo a făcut iureș într-un bordel din Germania
iamsport.ro
Fostul atacant de la Dinamo a făcut iureș într-un bordel din Germania
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!