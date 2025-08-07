Transferul lui Andrei Rațiu e oficial! Rămâne tot în Spania

a devenit începând de joi, 7 august, în totalitate jucătorul celor de la Rayo Vallecano. Clubul din Spania a anunțat că a achiziționat și cele 50 de procente din drepturile federative ale jucătorului român care le aparțineau până acum celor de la Villarreal, clubul care l-a format pe fundașul dreapta.

Așadar, jucătorul despre care s-a zvonit în ultimele luni că ar fi monitorizat atent de către granzii din La Liga, Real Madrid, , este de acum în proporție de sută la sută al lui Rayo, ceea ce înseamnă că echipa de la periferia capitalei Spaniei nu va mai trebui să împartă banii dintr-un eventual viitor transfer al lui cu cei de la Villarreal.

„Acord între Rayo Vallecano de Madrid SAD și Villarreal CF. Rayo Vallecano de Madrid SAD și Villarreal CF au ajuns la un acord prin care Rayo Vallecano de Madrid a achiziționat 50% din drepturile federative ale lui Andrei Rațiu, pe care le deținea Villarreal CF.

Internaționalul român devine, din toate punctele de vedere, jucătorul clubului madrilen”, a fost anunțul făcut de Rayo Vallecano prin intermediul

Internaționalul român a impresionat pe toată lumea în sezonul trecut de La Liga

În trecutul apropiat s-a mai vehiculat că Andrei Rațiu ar reprezenta o variantă de transfer și , , și , dar aceste piste nu s-au concretizat, cel puțin până în prezent.

De asemenea, chiar și cei de la Villarreal au fost interesați la un moment dat să cumpere și cealaltă jumătate din drepturile federative ale românului, pentru ca astfel el să revină la „Submarinul galben”.

Andrei Rațiu a făcut un sezon foarte bun în tricoul lui Rayo Vallecano, echipă care și-a adjudecat la finalul stagiunii trecute de La Liga un loc în play-off-ul din Conference League.

Internaționalul român a fost desemnat chiar și, în plus,