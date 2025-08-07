Sport

Transferul lui Andrei Rațiu e oficial! Rămâne tot în Spania

Transferul lui Andrei Rațiu a fost anunțat oficial de Rayo Vallecano în cursul zilei de joi! Fundașul dreapta român continuă în Spania
Gabriel-Alexandru Ioniță
07.08.2025 | 16:54
Transferul lui Andrei Ratiu e oficial Ramane tot in Spania
breaking news
Andrei Rațiu a fost transferat în totalitate de Rayo Vallecano. Foto: rayovallecano.es

Andrei Rațiu a devenit începând de joi, 7 august, în totalitate jucătorul celor de la Rayo Vallecano. Clubul din Spania a anunțat că a achiziționat și cele 50 de procente din drepturile federative ale jucătorului român care le aparțineau până acum celor de la Villarreal, clubul care l-a format pe fundașul dreapta.

ADVERTISEMENT

Andrei Rațiu a devenit în totalitate jucătorul celor de la Rayo Vallecano

Așadar, jucătorul despre care s-a zvonit în ultimele luni că ar fi monitorizat atent de către granzii din La Liga, Real Madrid, FC Barcelona și Atletico Madrid, este de acum în proporție de sută la sută al lui Rayo, ceea ce înseamnă că echipa de la periferia capitalei Spaniei nu va mai trebui să împartă banii dintr-un eventual viitor transfer al lui cu cei de la Villarreal.

„Acord între Rayo Vallecano de Madrid SAD și Villarreal CF. Rayo Vallecano de Madrid SAD și Villarreal CF au ajuns la un acord prin care Rayo Vallecano de Madrid a achiziționat 50% din drepturile federative ale lui Andrei Rațiu, pe care le deținea Villarreal CF.

ADVERTISEMENT

Internaționalul român devine, din toate punctele de vedere, jucătorul clubului madrilen”, a fost anunțul făcut de Rayo Vallecano prin intermediul site-ului oficial.

Internaționalul român a impresionat pe toată lumea în sezonul trecut de La Liga

În trecutul apropiat s-a mai vehiculat că Andrei Rațiu ar reprezenta o variantă de transfer și pentru un club din Bundesliga, și pentru AS Roma, dar și pentru Real Betis și anumite cluburi din Premier League, dar aceste piste nu s-au concretizat, cel puțin până în prezent.

ADVERTISEMENT
Nicușor Dan, marele absent de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Unde a fost...
Digi24.ro
Nicușor Dan, marele absent de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Unde a fost președintele în timpul funeraliilor

De asemenea, chiar și cei de la Villarreal au fost interesați la un moment dat să cumpere și cealaltă jumătate din drepturile federative ale românului, pentru ca astfel el să revină la „Submarinul galben”.

ADVERTISEMENT
Femeia desfigurată de propriul iubit a rupt tăcerea! De ce a refuzat, de...
Digisport.ro
Femeia desfigurată de propriul iubit a rupt tăcerea! De ce a refuzat, de fapt, să iasă din liftul în care a fost bătută

Andrei Rațiu a făcut un sezon foarte bun în tricoul lui Rayo Vallecano, echipă care și-a adjudecat la finalul stagiunii trecute de La Liga un loc în play-off-ul din Conference League.

ADVERTISEMENT

Internaționalul român a fost desemnat chiar cel mai bun fundaș dreapta din campionat și, în plus, s-a aflat pe primele poziții în clasamentul care a privit fotbaliștii cu cele mai multe dribbling-uri reușite. Mai mult, Rațiu a fost și cel mai rapid fotbalist din La Liga în sezonul trecut.

  • 27 de ani are Andrei Rațiu
  • 12 milioane de euro este în prezent cota de piață a lui Andrei Rațiu pe Transfermarkt
  • 29 de selecții a adunat până acum Andrei Rațiu la naționala României, marcând un gol

 

E „regina” șahului european la doar 9 ani! Eliza Bădescu, aur la sportul...
Fanatik
E „regina” șahului european la doar 9 ani! Eliza Bădescu, aur la sportul minții
France Football a anunțat nominalizările pentru Balonul de Aur 2025! Cine este marele...
Fanatik
France Football a anunțat nominalizările pentru Balonul de Aur 2025! Cine este marele favorit și recordul stabilit de PSG
Avertisment pentru Universitatea Craiova înaintea duelului cu Spartak Trnava: „Căpitanul face diferenţa!”
Fanatik
Avertisment pentru Universitatea Craiova înaintea duelului cu Spartak Trnava: „Căpitanul face diferenţa!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Decizie fără precedent în România: vor să le taie 25% din salarii fără...
iamsport.ro
Decizie fără precedent în România: vor să le taie 25% din salarii fără negocieri. Modelul 'copiat' din Italia
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Poster GRATUIT
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!