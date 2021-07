Transferul lui Cicâldău la Galatasaray ironizat: „Am fost șocat când am auzit că a costat 6,5 milioane de euro”

Mihai Rotaru a dat lovitura cu un nou transfer de senzație și deja a făcut rost de un nou decar la Universitatea Craiova, fostul jucător al FCSB-ului, .

ADVERTISEMENT

Cicâldău intră astfel într-o care au îmbrăcat de-a lungul timpului tricoul echipei Cim Bom-Bom, însă nu toți turcii sunt încântați de mutare.

Transferul lui Cicâldău criticat dur în Turcia: „Nu se va putea descurca”

Yuksel Yesilova, fost antrenor la FCSB, Dinamo și Rapid, nu e deloc entuziasmat de venirea lui Cicâldău la Galatasaray și e de părere că nu i se potrivește deloc campionatul Turciei: „Îl știu pe Cicâldău de când era la echipa lui Gică Hagi. Foarte inteligent, foarte talentat, dar Turcia nu i se potrivește”, a spus turcul pentru cotidianul Hurriyet.

ADVERTISEMENT

Fostul colaborator al lui Gheorghe Mulțescu și Dorinel Munteanu consideră că decarul românul nu are viteza necesară pentru a se impune în duelurile unu la unu: „Aici e un pressing ucigător, iar el nu prea are viteză și nu se va putea descurca când are mingea la picior”.

Ba mai mult, Yesilova se plânge că multe cluburi din Turcia sunt păcălite de diverși impresari să transfere jucători care se dovedesc a fi „țepe”, însă speră că nu e și cazul lui Cicâldău: „Sunt îngrijorat când cluburile din țara mea sunt păcălite de impresari. Eu îi compar cu Dracula. Sper că nu e valabil și la transferul lui Cicâldău, iar Galatasaray să investească bine banii.”

ADVERTISEMENT

Yesilova face praf transferul lui Cicâldău: „Puteai cumpăra 3-4 jucători ca el la jumătate din sumă!”

Yuksel Yesilova cunoaște foarte bine fotbalul românesc și chiar dacă a urmărit evoluția lui Alexandru Cicâldău, consideră că cei de la Galatasaray ar fi putut cumpăra fără probleme trei-patru jucători de aceeași valoare și cu doar jumătate din sumă.

„Am fost șocat când am auzit că a costat 6,5 milioane de euro. Foarte mulți bani, puteai cumpăra 3-4 jucători ca el la jumătate din această sumă”, a mai spus acesta deranjat de decizia clubului turc.

ADVERTISEMENT

Cu toate astea, Yesilova recunoaște calitățile lui Alexandru Cicâldău, pe care îl cunoaște încă de pe vremea când era la Viitorul: „Îl știu pe Cicâldău de când era la echipa lui Gică Hagi. Repet, băiatul e talentat și inteligent. Dar mulți ca el au dispărut din cauza unor alegeri greșite. Sper să nu fie cazul”, a mai spus acesta sceptic.

Yuksel Yesilova e mirat că Hagi și Popescu l-au recomandat pe jucător

Yesilova e de părere că Gheorghe Hagi și Gică Popescu ar fi luat o decizie mai bună dacă i-ar fi recomandat celor de la Galatasaray pe Dennis Man și Florinel Coman în urmă cu un an-doi: „Eu mă mir că Hagi nu le-a recomandat celor de la Galatasaray pe Dennis Man și Florinel Coman acum un an-doi! Dacă îi lua pe aceștia doi, Galatasaray făcea o afacere foarte bună”, a concluzionat antrenorul.

ADVERTISEMENT

Echipa lui Gheorghe Hagi a avut însă extrem de mult de câștigat de pe urma transferului lui Cicâldău la Galatasaray. Format la Academica lui Hagi, „marinarii” au păstrat un procent de 20% dintr-un viitor transfer. Astfel, Farul Constanța în urma transferului decarului la Istanbul, după ce Craiova plătise pentru Cicâldău 2,3 milioane de euro celor de la Viitorul.

Alexandru Cicâldău calcă astfel pe urmele unor mari fotbaliști români care au jucat pentru Galatasaray, precum: Gheorghe Hagi, Gică Popescu, Adrian Ilie sau Iosif Rotariu.