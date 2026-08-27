Daniel Bîrligea a ajuns, miercuri, în Italia pentru a face vizita medicală alături de Frosinone, înainte de a-și pune semnătura pe contractul pregătit de peninsulari. Așadar, este doar o chestiune de ore până când atacantul român va fi oficial jucătorul formației din Serie A, iar FCSB se va alege cu 1.500.000 de euro pentru împrumutul său pentru un an. Conducătorii lui Frosinone și-au luat angajamentul de a mai plăti încă 3.500.000 de euro dacă echipa se va salva de la retrogradare în acest sezon.
Vestea transferului lui Daniel Bîrligea a ținut prima pagină a presei din România în ultimele 24 de ore. A ajuns foarte rapid și în Italia, în special în zona de interes a suporterilor lui Frosinone, care au dezbătut pe larg dacă atacantul român va fi sau nu util echipei în duelurile din Serie A.
Pe rețelele sociale, asupra lui Daniel Bîrligea s-a abătut un val de critici și neîncredere din partea suporterilor italieni. Chiar dacă mulți nu l-au văzut în vreun meci, aceștia l-au catalogat drept un transfer ratat, așteptările lor fiind unele mult mai ridicate. Unii l-au numit „rebut”, alții l-au trecut la bani irosiți și au preconizat retrogradarea echipei în Serie B.
Au existat și suporteri ai lui Frosinone mai cumpătați, care au preferat să aibă răbdare înainte de a trage o concluzie în cazul jucătorului român. În plus, au ales să dea credit conducerii lui Frosinone pentru acest transfer, până la o eventuală probă contrarie.
De asemenea, au fost și suporteri italieni care au salutat transferul. Puțini, dar au fost. Aceștia au studiat profilul lui Daniel Bîrligea, observând golurile din cupele europene și de la naționala României și sunt siguri că va aduce un plus echipei favorite.