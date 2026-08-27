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pentru a face vizita medicală alături de Frosinone, înainte de a-și pune semnătura pe contractul pregătit de peninsulari. Așadar, este doar o chestiune de ore până când atacantul român va fi oficial jucătorul formației din Serie A, iar FCSB se va alege cu 1.500.000 de euro pentru împrumutul său pentru un an. Conducătorii lui Frosinone și-au luat angajamentul de a mai plăti încă 3.500.000 de euro dacă echipa se va salva de la retrogradare în acest sezon.

Suporterii lui Frosinone, sceptici în privința lui Daniel Bîrligea

Vestea transferului lui Daniel Bîrligea a ținut prima pagină a presei din România în ultimele 24 de ore. A ajuns foarte rapid și în Italia, în special în zona de interes a suporterilor lui Frosinone, care au dezbătut pe larg dacă atacantul român va fi sau nu util echipei în duelurile din Serie A.

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, asupra lui Daniel Bîrligea s-a abătut un . Chiar dacă mulți nu l-au văzut în vreun meci, aceștia l-au catalogat drept un transfer ratat, așteptările lor fiind unele mult mai ridicate. Unii l-au numit „rebut”, alții l-au trecut la bani irosiți și au preconizat retrogradarea echipei în Serie B.

„Pentru Bobcek aș fi băgat mâna în foc, în privința acestuia mă abțin de la o judecată. Cu siguranță mă așteptam la ceva mai mult decât un jucător de 7 goluri pe sezon. Sigur că, dacă treci de la Bobcek la Cheddira, ăla slab, iar apoi la acesta… atunci mai bine îl păstram pe Raimondo”.

„Dacă lua unul de la A.S. Sgurgola, economisea bani! Mamă, mamă!”

„Rebutul echipei Primavera a lui Palermo?”

„Mda… și încă un mare «mda»!”

„Icardi? Ah, nu.”

„Raimondo, dar cu 10 centimetri în plus”.

„Mult zgomot pentru nimic”.

„Serie B”.

Fanii vor să-l vadă la joc

Au existat și suporteri ai lui Frosinone mai cumpătați, care au preferat să aibă răbdare înainte de a trage o concluzie în cazul jucătorului român. În plus, au ales să dea credit conducerii lui Frosinone pentru acest transfer, până la o eventuală probă contrarie.

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„Ca de obicei, aceleași reacții negative la alegerile făcute de conducerea clubului. Dar, înainte să judecăm negativ, să vedem mai întâi din ce este făcut [jucătorul], iar apoi, dacă va fi cazul, să polemizăm”.

„Se spune: «Este și internațional, dar nu-l cunosc». Însă mulți dintre noi nici măcar nu-i cunoaștem pe cei care joacă la Frosinone. Se vede din ce? Duminică, fără ajutorul numelor afișate pe tabelele de marcaj, nici măcar nu știam numele jucătorilor atunci când crainicul citea formația”.

„Și cine e?? Poate că e un campion, dar nu-l cunosc”.

„Ooo, dar aici vorbim despre un internațional, așa că să-i acordăm încredere!!”.

„Să-i acordăm încredere”.

„Să vedem cum evoluează tipul ăsta”.

„Sperăm să fie o achiziție bună”.

„Este un pariu, se putea miza pe el în campionatul italian. Să sperăm că va fi bine”.

Au existat și suporteri mulțumiți

De asemenea, au fost și suporteri italieni care au salutat transferul. Puțini, dar au fost. Aceștia au studiat profilul lui Daniel Bîrligea, observând golurile din cupele europene și de la naționala României și sunt siguri că va aduce un plus echipei favorite.

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