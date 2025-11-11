„Transferul” lui Dinamo lăudat de Andrei Nicolescu: „Transformare incredibilă”

ADVERTISEMENT

Andrei Nicolescu a rămas impresionat de Alberto Soro, jucătorul lui Dinamo reinventat în ultimele meciuri

În această partidă a punctat și Alberto Soro, pentru a doua confruntare consecutivă din campionat, iar jucătorul iberic pare a fi renăscut în tricoul lui Dinamo. Andrei Nicolescu a ținut să remarce progresul făcut de fotbalistul care în startul carierei a fost și pe la Real Madrid. Președintele formației bucureștene spune că Soro a reușit să se pregătească foarte bine și să aibă un nivel fizic deosebit, iar asta l-a determinat pe Zeljko Kopic să-l folosească.

„Cred că toată lumea în club, în echipă, constată și vede că atâta timp cât muncești constant și-ți urmărești țelurile, deciziile antrenorului sunt direct doar în slujba echipei. Cel care poate să dea cel mai bun randament va fi pus în teren. Soro, care era în vară un jucător căruia îi căutam o soluție să joace în altă parte, a devenit titular în echipă datorită mentalității, a modului în care s-a pregătit și a dorinței pe care a avut-o.

Parametrii fizici arată o transformare incredibilă atât la masa activă, musculară, la parametrii pe grăsime corporală, pe țesut, pe intensitate în antrenament, și asta se vede în meciurile pe care le-a jucat și în randamentul său”, a spus Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.

Alberto Soro a fost aproape de plecarea de la Dinamo

Împrumutat în startul anului, în Portugalia, la Chaves, acolo unde în 15 meciuri nu a marcat vreun gol și nu a oferit vreo pasă decisivă, Alberto Soro a revenit în lotul formației bucureștene în această vară. Totuși, Zeljko Kopic nu l-a mai dorit la echipă și în toate amicalele ce au precedat sezonul, fotbalistul iberic a fost utilizat alături de rezerve sau jucătorii cei mai tineri care trebuiau să demonstreze că merită să rămână la Dinamo.

Conducerea echipei a încercat să-i rezilieze contractul, dar fotbalistul nu a acceptat, dat fiind faptul că înțelegerea sa îi aduce peste 15.000 de euro lunar până în vara anului 2027. Spaniolul nu a acceptat însă și cu puțin noroc, accidentarea lui Cristi Mihai, a intrat în echipa bucureșteană și a fost decisiv în victoria cu CFR Cluj, 2-1, și , iar acum pare a fi unul dintre oamenii cei mai în formă ai formației.