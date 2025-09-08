Sport

Transferul lui Fică de la CFR Cluj la Rapid a căzut cu 10 minute înainte de ora 24. Giuleștenii au luat foc! Exclusiv

Transferul lui Alin Fică la Rapid a căzut în ultimele 10 minute dintr-un motiv incredibil. Mijlocașul central va rămâne la CFR Cluj
Cristi Coste, Traian Terzian
09.09.2025 | 00:08
Transferul lui Fica de la CFR Cluj la Rapid a cazut cu 10 minute inainte de ora 24
breaking news
Transferul lui Alin Fica de la CFR Cluj la Rapid a picat în ultimele minute Foto: colaj FANATIK

Transferul lui Alin Fică de la CFR Cluj la Rapid nu se mai realizează. Cele două părți au negociat cu 10 minute înainte de finalul campaniei de achiziție și nu au ajuns la un consens.

Salariul jucătorului, motivul pentru care transferul lui Alin Fică la CFR Cluj a picat

Rapid pregătea transferul lui Alin Fică de la CFR Cluj, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Numai că, totul a căzut cu 10 minute înainte de finalul perioadei de mercato.

Din informațiile obținute de FANATIK, totul era rezolvat. Mai trebuiau să aibă loc discuțiile între Rapid și jucător, intermediate de impresarul Lucian Marinescu.

Giuleștenii i-au propus un salariu de 12.000 de euro pe lună în primul an de contract, urmând să crească la 13.000 și 14.000 de euro în următorii doi ani. Numai că, agentul a solicitat ca venitul să înceapă de la 13.000 de euro lunar în primul an de contract, iar mărirea să fie la 14.000 și 15.000 de euro în sezoanele 2026 și 2027. Condiție pe care șefii Rapidului nu au acceptat-o, iar mutarea pe axa Gruia – Giulești nu a mai fost înregistrată.

De menționat este că salariul lui Alin Fică la CFR Cluj este de 5.000 de euro. Sosirea la clubul patronat de Dan Șucu l-ar fi făcut să câștige cu 84.000 de euro mai mult încă din primul an de contract.

Islam Slimani, lovitura pregătită de Neluțu Varga

CFR Cluj a făcut o adevărată curățenie generală în ultima zi de mercato, după cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. A renunțat la Emmanuel Mensah, Daniel Dumbrăvanu, Virgiliu Postolachi, Beni Nkololo, Leo Bolgado și Marko Gjorgjievski.

Însă, pe lângă Kurt Zouma, Neluțu Varga a anunțat că mai pregătește o lovitură. Omul de afaceri a dezvălui că Islam Slimani, golgheterul all-time al naționalei Algeriei, cu 47 de goluri.

„O să vină Slimani, cu care m-am înțeles deja. Face vizita medicală și va semna cu CFR Cluj. Astea sunt mutările pe care le-am făcut pe final de mercato și care cred că vor ajuta echipa să se bată la titlu”, a declarat Neluțu Varga, în exclusivitate, pentru FANATIK.

  • 1,4 milioane de euro este cota lui Alin Fică, potrivit Transfermarkt
  • 91 de meciuri a adunat mijlocașul la CFR Cluj, în care a marcat 6 goluri și a oferit 3 pase decisive
