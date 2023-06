Transferul lui Garita la FCSB, în linie dreaptă! Ce s-a întâmplat după retrogradarea lui FC Argeş. Exclusiv

FCSB începe campania de mercato din această vară cu Arnold Garita. Fostul atacant al lui FC Argeş este la un pas de roş-albaştrii după ce piteştenii au pierdut barajul de promovare-menţinere în SuperLiga.

Transferul lui Garita la FCSB, în linie dreaptă! Roş-albaştrii i-au pregătit contractul

Din informaţiile FANATIK, oficialii de la FCSB au pregătit deja contractul pentru Garita şi atacantul camerunez este aşteptat să semneze actele zilele următoare. Garita vine să concureze pe post cu Andrea Compagno.

Promovarea rivalilor de la Dinamo este de bun augur pentru FCSB. Arnold Garita a devenit liber de contract după retrogradarea celor de la FC Argeş. Dacă piteştenii ar fi rămas în SuperLiga, atacantul ar fi putut fi adus doar pe bani.

Gigi Becali, bucuros de promovarea lui Dinamo: “Decât să dai 200.000 de euro pe Garita, nu mai bine îl iei liber?”

După meciul tur de baraj, câştigat de “câini” cu 6-1, Gigi Becali a declarat că se bucură pentru acest rezultat, care îl scuteşte de plata a 200.000 de euro, pentru transferul atacantului camerunez:

„Noi am ținut cu Dinamo, am vrut să promoveze ei. De ce? Păi, e un milion de euro pe care îl iau în plus din bilete sezonul viitor. Și am mai avut un interes. Decât să dai 200.000 de euro pe Garita, nu mai bine îl iei liber?”, a spus Becali.

Arnold Garita a marcat două goluri pentru FC Argeş în retur, dar nu a fost de ajuns. , iar Dinamo a promovat în prima ligă graţie victoriei monstru din tur, scorul general fiind 8-5.

Garita l-a lăudat pe patronul FCSB: “Gigi Becali este un președinte minunat, cel mai mare din România!”

Atacantul camerunez l-a lăudat pe Gigi Becali într-un live pe care l-a făcut pe Tik Tok, unde a spus că admiră sinceritatea debordantă a patronului de la FCSB:

“Gigi Becali este un președinte minunat, cel mai mare din România! Uneori e minunat, alteori e nebun. Uneori te place, alteori nu. E un președinte nebun, dar îmi place de el. El îți spune ce gândește. Ai jucat ca un rahat, îți spune că ai jucat ca un rahat. Nu îmi plac oamenii care nu îți spun în față lucrurile.

Iar Becali îți spune în față: ‘Ai jucat ca un rahat azi, nu-mi mai place de tine!’. De asta îmi place Becali, pentru că e sincer. Îi place de tine, îți spune în față, nu îi place, la fel. Dar e nebun, azi te place, mâine gata!”, a spus Garita.

Pe lângă Arnold Garita, Gigi Becali a anunţat că îi mai doreşte pe Vlad Chiricheş, , dar şi pe fostul mijlocaş al celor de la CFR Cluj, Damjan Djokovic.

27 de ani are Arnold Garita

650.000 de euro este cota de piaţă a lui Garita