Transferul lui Garita la FCSB nu l-a dat pe spate. „La banii lui Gigi, luam alt tip de atacant. E pentru o echipă în suferință”. Exclusiv

Marius Șumudică (55 de ani) este dezamăgit de algerea lui Gigi Becali (68 de ani) pentru atacul FCSB-ului. Antrenorul nu crede că Arnold Garita (31 de ani) este o alegere inspirată pentru FCSB.
Arnold Garita urmează să fie ultimul transfer pe care FCSB îl face în acest mercato. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate toate detaliile despre sosirea vârfului camerunez. Din informațiile FANATIK, Garita va avea un salariu lunar de 15.000 de euro la FCSB.
„Este un jucător de careu, un număr 9, tipic de careu. Dacă mă uit la ce joacă FCSB acum, nu știu să spun. Eu, dacă m-ai întreba, aș fi luat un atacant mult mai mobil. Este tipic numărul 9, un jucător de careu, care are nevoie de mingi în careu. Bîrligea duce lipsă în momentul de față.
FCSB este o echipă care joacă destul de combinativ în anumite momente, care joacă pase filtrante. Singura ocazie de la Sepsi e intrarea lui Tănase în interior, o pasă filtrantă, timing senzațional cu Cisotti, ok, ratează Cisotti. Acest jucător e tipul de jucător pentru o echipă în suferință.
Să dai minge pe el, să țină de minge, să ieși din presiune. Ceva de genul ăsta. Nu vreau să mă pronunț, dar la puterea FCSB-ului și al ce poate acest patron, Gigi Becali, găseau un atacant mult, mult, mult mai bun. FCSB găsea un atacant mult, mult, mult mai valoros.
E un transfer care să îi facă acum concurență lui Bîrligea. Nu e niciodată peste Bîrligea, nu are cum să fie peste el. Dar e un jucător de care să te folosești, cam cum a fost adus Thiam. Și Gigi a declarat că l-a luat pe patru luni. Așa am văzut. (n.r. – Ce e asta pe patru luni?) Test! Jucător test”, a declarat Marius Șumudică, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.