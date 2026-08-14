Transferul lui Garita la FCSB nu l-a dat pe spate. „La banii lui Gigi, luam alt tip de atacant. E pentru o echipă în suferință”. Exclusiv

CE TREBUIE SĂ ȘTII Marius Șumudică nu e de acord cu transferul lui Garita la FCSB

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Marius Șumudică (55 de ani) este dezamăgit de algerea lui Gigi Becali (68 de ani) pentru atacul FCSB-ului. Antrenorul nu crede că

Marius Șumudică nu e de acord cu transferul lui Garita la FCSB

Arnold Garita urmează să fie ultimul transfer pe care FCSB îl face în acest mercato. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate toate detaliile despre sosirea vârfului camerunez. .

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„Este un jucător de careu, un număr 9, tipic de careu. Dacă mă uit la ce joacă FCSB acum, nu știu să spun. Eu, dacă m-ai întreba, aș fi luat un atacant mult mai mobil. Este tipic numărul 9, un jucător de careu, care are nevoie de mingi în careu. Bîrligea duce lipsă în momentul de față.

FCSB este o echipă care joacă destul de combinativ în anumite momente, care joacă pase filtrante. Singura ocazie de la Sepsi e intrarea lui Tănase în interior, o pasă filtrantă, timing senzațional cu Cisotti, ok, ratează Cisotti. Acest jucător e tipul de jucător pentru o echipă în suferință.

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Să dai minge pe el, să țină de minge, să ieși din presiune. Ceva de genul ăsta. Nu vreau să mă pronunț, dar la puterea FCSB-ului și al ce poate acest patron, Gigi Becali, găseau un atacant mult, mult, mult mai bun. FCSB găsea un atacant mult, mult, mult mai valoros.

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E un transfer care să îi facă acum concurență lui Bîrligea. Nu e niciodată peste Bîrligea, nu are cum să fie peste el. Dar e un jucător de care să te folosești, cam cum a fost adus Thiam. Și Gigi a declarat că l-a luat pe patru luni. Așa am văzut. (n.r. – Ce e asta pe patru luni?) Test! Jucător test”, a declarat Marius Șumudică, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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