Transferul lui George Puşcaş la Dinamo, analizat de Giovanni Becali: “Vreau să fie atacantul de la Euro 2019!” Ce se întâmplă cu Adrian Mazilu

Dinamo face totul pentru a-și îndeplini obiectivele din acest sezon. „Câinii” își întăresc atacul cu George Pușcaș. Giovanni Becali a spus totul despre mutarea atacantului român la formația din SuperLiga.

Marea dorință a lui Giovanni Becali pentru George Pușcaș

George Pușcaș a fost unul dintre cei mai promițători jucători români ai ultimilor 10 ani. Vârful a impresionat la Europeanul de Tineret din 2019, când micii „tricolori” ajungeau până în faza semifinalelor turneului din Italia.

Giovanni Becali își dorește să îl vadă din nou pe George Pușcaș la forma de atunci, însă știe că atacantul de 29 de ani are timp scurt de acomodare și mai ales să demonstreze că încă mai poate presta fotbal la acel nivel.

„Sper ca Pușcaș să fie atacantul de la Euro 2019. Pe ăla vreau să-l văd la Dinamo. Pentru asta, are timp scurt de a se prepara… Nu știu cât s-a preparat el Nu știu dacă l-au luat pentru acest campionat. Dacă semnează pentru cât a mai rămas din acest sezon, semnează cu opțiune de prelungire”, a spus inițial Giovanni Becali.

De ce are nevoie George Pușcaș pentru a reuși la Dinamo, de fapt

Dinamo este o echipă cu pretenții acum, iar fanii sunt „înfometați” de performanțe după ani la rând în care clubul iubit s-a chinuit din diverse motive. Giovanni Becali a spus ce trebuie să facă atacantul pentru a reuși.

„Chiar dacă s-a antrenat în Dubai… Lui Pușcaș îi trebuie exact astea două meciuri plus jumătate din play-off, acolo măcar să intri și să dai gol repriza a doua sau poate chiar de la început. Asta va decide antrenorul.

Ultimul meci al lui Pușcaș a fost în Turcia, la Bodrum. Acolo are Fatih Terim una dintre cele mai frumoase vile. Pușcaș are 9 luni fără meci și fără echipă. El are 29 de ani… o revenire a lui ar fi spectaculoasă”, a spus Giovanni Becali.

Cum l-a caracterizat Giovanni Becali pe George Pușcaș. „Totul depinde de el!”

Ulterior, agentul de jucători a evidențiat principalele calități ale lui George Pușcaș, care l-ar putea face ideal în actualul angrenaj de la Dinamo. Totuși, Giovanni Becali a continuat să pună accent pe cât de bine pregătit va fi atacantul pentru această perioadă importantă.

„El trebuie să aibă o revenire pentru că are fizic. E un nouă de careu. E un nouă puternic. Un nouar pe care poți să centrezi din ambele părți. Poți să aduci mingea și pe centru terenului. Important este să fie acolo. Totul depinde de el și de cum reacționează la pregătirea pe care o avea, cred că va avea și o pregătire puțin mai diferită. Va face antrenamentele cu echipă, dar cred că va face și separat.

El a zis acum că pentru astea trei luni și dacă e bine mi se face opțiunea și n-ajung la ce am avut în Turcia, dar oricum mi se dă ceva. Și trebuie să joace, ca să mai prindă 4-5 ani după”, a mai spus Giovanni Becali.

Giovanni Becali, șocat de forma slabă a lui Adrian Mazilu. „Incredibil”

Giovanni Becali și-a concentrat apoi discursul și pe Adrian Mazilu, un alt tânăr talentat adus de Dinamo în mercato de vară în 2025. Deși , tânărul jucător nu oferă încă ceea ce sperau cei din conducere și din staff.

„Uite-te la Mazilu, care tot la fel au crezut și încă nu își poate reveni. Nu știu ce se întâmplă cu el, e incredibil. Nu își poate reveni. Tu îți dai seama. Lipsa antrenamentelor împreună cu colegii e una și antrenându-se separat e altceva”, a concluzionat Giovanni Becali la „Giovanni Show”.