Transferul lui Gicu Grozav la Dinamo, pe punctul să fie deturnat de o echipă care se bate la titlu în Superligă!

Gheorghe Grozav (33 ani) este foarte aproape să se transfere de la Petrolul Ploiești, atacantul având un sezon de excepție, fiind golgheterul echipei, lucru ce a stârnit interesul mai multor echipe din Superligă.

Dinamo, pe cale să rateze transferul lui Gicu Grozav: Rapid a intrat pe fir

Contractul lui Gheorghe Grozav urmează să expire la finalul lunii iunie, iar prelungirea depinde de rezolvarea problemelor financiare din cadrul clubului din Ploiești.

ADVERTISEMENT

Gruparea prahoveană este foarte aproape să fie aibă parte de o „injecție” de bani din partea unor investitori turci.

Gheorghe Grozav este în capul listei de posibile achiziții celor de la Dinamo, atacantul a mai evoluat în două rânduri la gruparea din Ștefan cel Mare, „câinii” cunoscându-l foarte bine.

ADVERTISEMENT

Rapid București a intrat și ea în lupta pentru semnătura fostului internațional, gruparea patronată de Dan Șucu având un avantaj foarte mare în această cursă, scrie . Soția lui Grozav, Sorina, este legitimată la CS Rapid, totodată noua echipă a lui Neil Lennon și-a manifestat dorința de a se lupta la titlu, astfel fiind mult mai probabil ca jucătorul să-și dorească să se lupte la titlu și totodată să „împartă” culorile cu soția sa.

Atacantul în vârstă de 33 de ani a avut parte de un sezon de excepție, reușind să marcheze 9 goluri și să fie golgheterul formației prahovene. Cota sa de piață se ridică la 500.000 de euro, conform .

ADVERTISEMENT

Petrolul Ploiești s-a despărțit de Gyuszi Balint

. Mesaj emoționant oferit de tehnician după încetarea contractului cu formația prahoveană.

„La începutul lunii aprilie, mi-am asumat preluarea postului de antrenor la Petrolul, intr-o situație în care riscurile profesionale erau foarte mari. Am stabilit atunci cu conducerea clubului că primul pas pe care trebuie să îl facem împreună este să menținem echipa în Superligă fără să ajungem la baraj. S-a reușit acest lucru, iar sezonul precedent a fost încheiat fără emoții, așa cum am transmis suporterilor în prima mea conferință de presă în calitate de antrenor al Petrolului.

ADVERTISEMENT

După acest pas, ar fi urmat o pregătire eficientă de vară si rezolvarea problemelor, pentru ca să putem evolua ca echipă, ca club. Însă, sunt pus în situația în care trebuie să vă anunț că, începând de azi, nu mai sunt antrenorul echipei Petrolul Ploiești.

Țin să multumesc tuturor celor cu care am colaborat în această scurtă perioadă la Petrolul, dar în special jucătorilor! Într-un moment extrem de greu, au avut încredere în mine și în colegii din staff-ul meu și am reușit să ne atingem obiectivul pe acest termen scurt. Toți, dar absolut toți jucătorii Petrolului sunt băieți cu un caracter extraordinar, dar și fotbaliști buni, care, din cauze obiective, în anumite momente nu au reușit să se exprime la adevăratul lor potențial. Rămân alături de voi, băieți!

În final, un mesaj și pentru suporterii petroliști. Am venit cu sufletul deschis și am făcut tot ce îmi stătea în puteri ca să fiu cât mai eficient în munca mea la echipă! Rămân cu satisfacția că am simțit onoarea de a antrena Petrolul Ploiești!”, a anunțat Laszlo Balint după despărțirea de Petrolul.