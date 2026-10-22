Transferul lui Ianis Hagi la Olympique de Marseille riscă să fie deturnat! Cum poate rezolva clubul situația

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pentru a sosi pe Stade Velodrome în perioada de transferuri din acest an. Totuși, mutarea sa în Aix-en-Provence ar putea fi deturnată din cauza problemelor financiare ale clubului.

Transferul lui Ianis Hagi la OM ar putea pica

Olympique Marseille a ajuns la un acord cu românul, însă totul se poate nărui. Trupa din sudul Franței are datorii de 400 de milioane de euro și nu a respectat planul de reducere a masei salariale impus de Direcția Națională de Control a Gestiunii (DNCG). Astfel, clubul este pasibil de mai multe sancțiuni dure, atât pe plan administrativ cât și sportiv.

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Trupa antrenată de Bruno Genesio va afla, în iarna acestui an, sancțiunile impuse. sau chiar interdicția la transferuri. Al doilea scenariu ar însemna că transferul lui Ianis Hagi ar fi blocat, iar românul ar evolua, în continuare, pentru Alanyaspor.

Decizia ar fi un colaps total pentru Olympique Marseille. Conducerea clubului este aproape de a-l vinde pe mijlocașul danez Pierre-Emile Hojbjerg, la Juventus. Astfel, interdicția la transferuri ar crea goluri uriașe în compartimentul median al echipei lui Bruno Genesio. OM este, în continuare, obligată să reducă cheltuielile pentru a stabiliza situația financiară.

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Ce trebuie să facă OM pentru a semna cu Ianis Hagi

Mutarea lui Ianis Hagi pe Velodrome ar putea avea o șansă de reușită. La finalul lunii noiembrie, oficialii lui Olympique Marseille vor avea o întrevedere cu membrii DNGC. Frank McCourt speră să scape de interdicția la transferuri pentru perioada de mercato din iarnă, însă, pentru a reuși asta, organismul Ligii Profesioniste Franceze trebuie să aprobe noul buget al echipei. În ultimele luni, oficialii lui OM au oferit asigurări fanilor că situația financiară se va îmbunătăți.

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În caz contrar, următoarea șansă de transfer a ”tricolorului” în Franța va fi în vara anului viitor. Atunci, OM va trebui să repete procedura impusă de DNGC pentru a obține dreptul de a cumpăra jucători.

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În stagiunea viitoare se poate lovi de o nouă problemă. Trupa lui Bruno Genesio ar putea începe sezonul cu o depunctare din cauza situației critice din prezent. Totuși, posibilitatea ca Marseille să fie retrogradată în Ligue 2 din rațiuni administrative nu pare o decizie plauzibilă a forului.