Sport

Transferul lui Ianis Hagi şi culisele negocierilor din Germania. Giovanni Becali, dezvăluiri de ultimă oră

Ianis Hagi a negociat cu mai multe echipe în această vară înainte de a ajunge la Alanyaspor. Giovanni Becali a dezvăluit de ce a căzut transferul la Hamburg, în Bundesliga.
Marian Popovici
23.10.2025 | 21:00
Transferul lui Ianis Hagi si culisele negocierilor din Germania Giovanni Becali dezvaluiri de ultima ora
EXCLUSIV FANATIK
Transferul lui Ianis Hagi şi culisele negocierilor din Germania. Giovanni Becali, dezvăluiri de ultimă oră. Sursa: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Ianis Hagi a avut o prestaţie excelentă în România – Austria, scor 1-0. A purtat banderola şi a dat pasa de gol la reuşita din prelungiri a lui Virgil Ghiţă. Iar jocul bun al lui Ianis este cu atât mai surprinzător cu cât a semnat foarte târziu cu Alanyaspor şi în vară nu a făcut o pregătire organizată.

Cum a căzut transferul lui Ianis Hagi la Hamburg!

Giovanni Becali a dezvăluit culisele negocierilor pe care Ianis Hagi le-a avut în Bundesliga. Directorul sportiv de la Hamburg a vrut să îl transfere pe mijlocaş, dar s-a lovit de refuzul antrenorului, care nu avea nevoie de Ianis:

ADVERTISEMENT

Ultima dată m-am întâlnit cu ei la nunta Kirei. Vorbisem cu un club care venise pentru altceva şi îl interesa pe director sportiv de Ianis, dar pe antrenor nu. Şi s-a rupt acolo. 

Da, este vorba de Hamburg. Fără să vreau am intrat în discuţii. Nu intra în vizorul antrenorului. Directorul sportiv care era aici mi-a spus că îl vrea: „Da, dar am un război cu mister”.

ADVERTISEMENT
VIDEO Imagini cu momentul crimei din Mureș: Emil Gânj a fost filmat în...
Digi24.ro
VIDEO Imagini cu momentul crimei din Mureș: Emil Gânj a fost filmat în timp ce intră cu toporul în casa tinerei de 23 de ani

Şi acolo s-a rupt povestea. Era un club bun, care îi oferea situaţie financiară bună. E bine că a ales şi echipa turcă. E de locurile 5-6, poate să meargă şi mai sus, dar joacă. Asta este foarte important”, a dezvăluit Ioan Becali la Giovanni Show.

ADVERTISEMENT
L-au prins! Cine este bărbatul care a ucis un șofer de autocar: ”A...
Digisport.ro
L-au prins! Cine este bărbatul care a ucis un șofer de autocar: ”A fost cea mai ascuţită”

Ianis Hagi, eroul naţionalei României?!

Marele impresar e de părere că Ianis Hagi ar putea deveni noul erou al echipei naţionale, dacă România se va califica la Campionatul Mondial din 2026. Ioan Becali a evidenţiat şi meritul lui Lucescu în renaşterea lui Ianis:

„Când găseşte un jucător în momente grele, îl ajută să treacă peste ele. Are talentul ăsta să îl atragă. A jucat excelent cu Austria. După ghinioanele pe care le-a avut, după refuzul unor echipe ca Hamburg.

ADVERTISEMENT

Să ne duci în baraj, iar dacă ne calificăm la turneul final este un nou Hagi erou. Are ambele picioare, nu are viteza de reacţie a lui taică-su, dar nu poţi să le ai pe toate”, a dezvăluit Giovanni Becali.

Motivul pentru care Ianis Hagi a stat liber de contract timp de trei luni

Contractul lui Ianis Hagi cu Rangers a expirat la finalul stagiunii precedente. Dar mijlocaşul român nu s-a grăbit să semneze cu o nouă echipă, deşi a avut oferte interesante, inclusiv de la Legia Varşovia.

Fiul „Regelui” a cântărit foarte atent toate ofertele şi, în paralel, s-a pregătit cu Farul Constanţa pentru a se menţine în formă maximă. În cele din urmă, Ianis Hagi a semnat cu Alanyaspor în luna septembrie.

Transferul lui Ianis Hagi şi culisele negocierilor din Germania. Giovanni Becali, dezvăluiri de ultimă oră

Sportiva din România care refuză să își facă o relație. Motivul pentru care...
Fanatik
Sportiva din România care refuză să își facă o relație. Motivul pentru care a ales să fie singură la 30 de ani
Cum a numit-o Gazzetta dello Sport pe FCSB în timpul meciului cu Bologna
Fanatik
Cum a numit-o Gazzetta dello Sport pe FCSB în timpul meciului cu Bologna
Dinamo – Kielce se joacă acum. „Dulăii” speră la prima victorie din acest...
Fanatik
Dinamo – Kielce se joacă acum. „Dulăii” speră la prima victorie din acest sezon
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
Italienii i-au enervat la culme pe fanii FCSB. Ce banner au afișat pe...
iamsport.ro
Italienii i-au enervat la culme pe fanii FCSB. Ce banner au afișat pe Arena Națională
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!