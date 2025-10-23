Transferul lui Ianis Hagi şi culisele negocierilor din Germania. Giovanni Becali, dezvăluiri de ultimă oră

ADVERTISEMENT

Ianis Hagi a avut o . A purtat banderola şi a dat pasa de gol la reuşita din prelungiri a lui Virgil Ghiţă. Iar jocul bun al lui Ianis este cu atât mai surprinzător cu cât a semnat foarte târziu cu Alanyaspor şi în vară nu a făcut o pregătire organizată.

Cum a căzut transferul lui Ianis Hagi la Hamburg!

Giovanni Becali a dezvăluit culisele negocierilor pe care Ianis Hagi le-a avut în Bundesliga. Directorul sportiv de la Hamburg a vrut să îl transfere pe mijlocaş, dar s-a lovit de refuzul antrenorului, care nu avea nevoie de Ianis:

„Ultima dată m-am întâlnit cu ei la nunta Kirei. Vorbisem cu un club care venise pentru altceva şi îl interesa pe director sportiv de Ianis, dar pe antrenor nu. Şi s-a rupt acolo.

Da, este vorba de Hamburg. Fără să vreau am intrat în discuţii. Nu intra în vizorul antrenorului. Directorul sportiv care era aici mi-a spus că îl vrea: „Da, dar am un război cu mister”.

Şi acolo s-a rupt povestea. Era un club bun, care îi oferea situaţie financiară bună. E bine că a ales şi echipa turcă. E de locurile 5-6, poate să meargă şi mai sus, dar joacă. Asta este foarte important”, a dezvăluit Ioan Becali la Giovanni Show.

Ianis Hagi, eroul naţionalei României?!

Marele impresar e de părere că Ianis Hagi ar putea deveni noul erou al echipei naţionale, dacă România se va califica la Campionatul Mondial din 2026. Ioan Becali a evidenţiat şi meritul lui Lucescu în renaşterea lui Ianis:

„Când găseşte un jucător în momente grele, îl ajută să treacă peste ele. Are talentul ăsta să îl atragă. A jucat excelent cu Austria. După ghinioanele pe care le-a avut, după refuzul unor echipe ca Hamburg.

Să ne duci în baraj, iar dacă ne calificăm la turneul final este un nou Hagi erou. Are ambele picioare, nu are viteza de reacţie a lui taică-su, dar nu poţi să le ai pe toate”, a dezvăluit Giovanni Becali.

Motivul pentru care Ianis Hagi a stat liber de contract timp de trei luni

Contractul lui Ianis Hagi cu Rangers a expirat la finalul stagiunii precedente. Dar mijlocaşul român nu s-a grăbit să semneze cu o nouă echipă, deşi a avut oferte interesante, .

Fiul „Regelui” a cântărit foarte atent toate ofertele şi, în paralel, s-a pregătit cu Farul Constanţa pentru a se menţine în formă maximă. În cele din urmă, Ianis Hagi a semnat cu Alanyaspor în luna septembrie.