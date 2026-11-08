Transferul lui Ianis Stoica în Bundesliga, pe ultima sută de metri!

ADVERTISEMENT

Ianis Stoica ar putea fi protagonistul unuia dintre cele mai spectaculoase transferuri ale iernii pentru fotbalul românesc! Atacantul se află în atenția mai multor cluburi din Germania, iar suma vehiculată pentru o eventuală mutare în Bundesliga ajunge până la 7 milioane de euro. Adrian Ilie a dezvăluit, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, că există deja discuții în jurul fotbalistului și că negocierile dintre cluburi ar putea începe în perioada următoare. Mai mult, fostul internațional a anunțat că interesul nu se limitează la FC Köln și Hoffenheim!

Ianis Stoica, dorit de mai multe cluburi din Bundesliga! Adrian Ilie a dezvăluit suma transferului

în perioada de mercato din această iarnă. Fotbalistul român a atras atenția mai multor formații din Germania, iar posibilitatea unui transfer în Bundesliga a devenit un subiect de actualitate. Invitat la FANATIK SUPERLIGA, Adrian Ilie a oferit informații despre interesul manifestat pentru atacant și a explicat în ce stadiu se află discuțiile.

ADVERTISEMENT

Potrivit fostului internațional, există contacte în privința lui Ianis Stoica, însă negocierile propriu-zise dintre cluburi urmează să înceapă. Un detaliu important este suma vehiculată pentru transfer: între 4 și 7 milioane de euro, în funcție de clubul interesat și de modul în care vor evolua tratativele.

„Sunt discuții cu el. Este interes pentru Ianis Stoica de la mai multe echipe din Germania. Cred că o să se înceapă negocierile între cluburi. Acum depinde de fiecare echipă din Germania ce face cu suma de transfer pentru Ianis, că se vehiculează între 4 și 7 milioane de euro.

ADVERTISEMENT

Săptămâna următoare, Estrela Amadora va da o hârtie cu suma de transfer. Adică, să nu se mai vehiculeze. O sumă de transfer semnată. Pe suma aceea se va discuta. Nu cred că vor fi 7.000.000 de euro. Dacă se dau 5.000.000 și se stă la o negociere, eu cred că se va rezolva transferul, iar Ianis Stoica va avea un contract foarte bun”, a declarat Adrian Ilie, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Nu doar FC Köln și Hoffenheim îl urmăresc pe Ianis Stoica! Dezvăluirea lui Adrian Ilie

Două dintre numele aflate în discuție sunt FC Köln și Hoffenheim, însă Adrian Ilie a precizat că . Fostul internațional nu a nominalizat celelalte cluburi din Germania, dar a confirmat că nu este vorba despre o cursă în doi pentru semnătura atacantului: „Nu sunt doar Köln și Hoffenheim”, a punctat Adrian Ilie.

ADVERTISEMENT

Adrian Ilie a analizat și componenta financiară a unui eventual transfer în Bundesliga. Deși consideră că suma de 7 milioane de euro este una ridicată pentru Ianis Stoica, fostul internațional se așteaptă ca situația fotbalistului să se clarifice în perioada de mercato din această iarnă. În același timp, Ilie a subliniat că decizia jucătorului va conta în alegerea următoarei destinații: „Mi se pare mult să dai 7 milioane pentru el, dar în iarnă cred că se rezolvă. Depinde și de el ce-și dorește”, a spus Adrian Ilie la FANATIK SUPERLIGA.