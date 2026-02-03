Transferul lui Joao Paulo la FCSB l-a făcut pe Gigi Becali să vrea să schimbe legea: „O să intervin ca parlamentar!”

ADVERTISEMENT

Transferul lui Joao Paulo de la Oțelul Galați la FCSB este rezolvat în totalitate și este doar o chestiune de timp până când mutarea va fi și anunțată oficial de către cele două cluburi. Doar că deja a apărut o problemă destul de mare pentru campioana României.

Probleme la FCSB după transferul lui Joao Paulo de la Oțelul Galați

Este vorba despre o chestiune de ordin birocratic. Fotbalistul în vârstă de 27 de ani este originar din Insulele Capului Verde și ar putea chiar să joace la Cupa Mondială din vara acestui an alături de naționala sa, calificată în premieră la turneul final, în contextul în care el a fost convocat constant în ultimii ani, inclusiv în campania de calificare.

Doar că jucătorul nu deține și pașaport al unei țări care să fie membră a Uniunii Europene, așa cum se întâmplă de obicei cu fotbaliștii de pe alte continente care ajung în SuperLiga. Astfel, chiar dacă anterior, în perioada în care a evoluat pentru Oțelul, Joao Paulo a avut un permis de muncă emis de statul român, acum această procedură trebuie să fie făcută din nou, conform legii, întrucât el își schimbă acum locul de muncă.

Gigi Becali vrea să intervină din postura de parlamentar pentru rezolvarea situației

Așadar, este de așteptat în principiu ca această procedură să dureze chiar până la 30 de zile, perioadă în care bineînțeles că fotbalistul nu va avea drept de joc pentru FCSB, chestiune care, în mod așteptat, îl deranjează pe Gigi Becali. Iar în acest sens că este posibil să facă în scurt timp anumite demersuri din postura sa de parlamentar pentru rezolvarea acestei situații văzute de el drept una anormală.

„O să trebuiască să intervin eu ca parlamentar, să fac o scrisoare specială. El are permis de muncă și mai trebuie încă o dată permisul de muncă. Băi, păi dacă el are permis de muncă pentru România pentru ce trebuie să mai aștept 30 de zile? (n.r. Trebuie schimbată documentația dacă se schimbă locul de muncă) Da, da, așa trebuie. Fac o scrisoare, dau un telefon. Fac trafic de influență, normal (n.r. râde ironic). Nu avem ce face.

Eu când l-am văzut pe el, l-am văzut mijlocaș central. La echipa națională joacă fundaș stânga, a mai jucat și extremă dreapta. Asta e bine. El a spus că-i place cel mai mult la mijlocul terenului. Acolo se simte cel mai bine el, mijlocaș central. (n.r. În cazul în care Joao Paulo va fi folosit în anumite meciuri ca extremă dreapta) Atunci îl avem pe David Miculescu, care poate să joace atacant”, în direct la