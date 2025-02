Transferul lui Koljic la Rapid, lovitură dată de Dan Șucu lui Gigi Becali? Salariul uriaș pe care-l primește în Giulești

. Marius Șumudică avea nevoie disperată de un atacant chiar și după venirea lui David Ankeye.

Elvir Koljic, piesa de care FCSB avea nevoie? „Îmi place foarte mult de el”

Adrian Ilie regretă că : „Când am auzit că vrea să îl ia FCSB am zis că îmi place foarte mult de el, chiar după accidentare nu a fost la un nivel maxim, cum se dorea și cum începuse să joace la Craiova”.

Fostul mare atacant e convins că bosniacul s-ar fi pliat pe jocul campioanei României: „Mie mi se pare un jucător care are gol, forță și tehnică foarte bună. Aș fi vrut să-l văd la FCSB, dar dacă Dan Șucu a ajuns înainte și a făcut oferta… Eu cred că era o piesă pentru FCSB, să fie acolo în spatele lui Bîrligea și să facă și puțină presiune”.

Jurnalistul Cristi Coste a dezvăluit de ce Koljic a ales Rapid în detrimentul FCSB: „Ne punem până la urmă și în pielea jucătorului. Adică ce ai alege? Sunt și bani mai mulți. Pe informațiile noastre, 18.000 de euro pe lună are Koljic la Rapid plus bonusuri.

Poate să ajungă la mai mult de 20.000, cât îi oferea Gigi, dar depinde de niște realizări. Ce alegi? Să fii rezerva lui Bîrligea sau să fii titular la Rapid? Are mult mai multe șanse să joace din primul minut la Rapid în condițiile în care sunt acum”.

Elvir Koljic, apreciat de Marius Șumudică: „Dintre Sarajevo și FCSB a ales Rapid”

Vivi Răchită e convins că „Șumi” l-a dorit mult: „Lui Șumudică îi place Koljic. Probabil nu credea că poate să-l ia, deși Mihai Rotaru a spus că nu îi va prelungi contractul din vară. Dintre Sarajevo și FCSB a ales Rapid”.

Accidentarea atacantului din urmă cu câțiva ani l-a făcut să rateze transferul carierei: „Un jucător care mie îmi place. Până în accidentare avea cotă 3 milioane de euro și voiau să îl ducă la Dinamo Kiev. Cred că se făcuse și oferta. Nu are cum să uite fotbalul, e ca mersul pe bicicletă”.

Fostul fundaș central știe care sunt atuurile vârfului: „Decât că îi trebuie mai multă încredere și cred că la Rapid o să aibă mai multă încredere pentru că Burmaz nu este atacant. Koljic e nouar, are o lovitură de cap extraordinară, are fizic și se preta și la FCSB. Dacă Bîrligea nu are spații nu poate să facă nimic”.

Adrian Ilie: „Cred că s-a gândit că are mai multe șanse să fie titular la Rapid”

Adrian Ilie a dat un exemplu sugestiv și a explicat de ce FCSB putea să joace cu Bîrligea și Koljic: „Când am lucrat manager la FCSB am adus doi atacanți: Arturo și Kapetanos. M-au întrebat de ce îl mai iau pe Kapetanos. Am nevoie de un jucător care dacă nu am spații, are joc foarte bun de cap și e foarte bun în careu.

Arturo era mai tehnic, știa să se joace cu spațiile. Și îl aduc pe Kapetanos în planul meu rezervă și ajunge titular. Se completau în funcție de meci și ai nevoie de jucători bun. Koljic la FCSB era o mutare bună, doar că Rapid s-a jucat mai bine. E și alegerea jucătorului”.

„Cobra” știe de ce Koljic s-a răzgândit în ultima clipă: „Nu îți garantează nimeni că joci titular. Cred că s-a gândit că are mai multe șanse să joace titular la Rapid, că la FCSB e Bîrligea. A ales și opțiunea mai bună financiar.

Cristi Coste a mai făcut o dezvăluire la FANATIK SUPERLIGA, emisiunea care e LIVE în fiecare luni, marți și vineri de la 10:30 pe FANATIK.RO: „Alex Dobre era vârful cu care Șumudică voia să înceapă la Galați. Apropo de ce avea în curte până la transferul lui Koljic. Acum bosniacul va fi titular cu Burmaz accidentat și toate problemele”.

Elvir Koljic poate câștiga la Rapid mai mult ca la FCSB