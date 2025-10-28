Transferul lui Louis Munteanu de la CFR Cluj la un gigant din Europa, pentru 23 de milioane de euro! Anunț de ultim moment: ”Clubul a fost informat”

ADVERTISEMENT

CFR Cluj traversează o perioadă extrem de dificilă din punct de vedere financiar, iar transferul lui Louis Munteanu ar putea salva situația clubului. Atacantul se află pe lista unui gigant al Europei.

Un gigant din Europa se interesează de transferul lui Louis Munteanu de la CFR Cluj

Mai sunt două luni până se va deschide fereastra de transferuri din iarnă, dar telenovela transferului lui Louis Munteanu în străinătate s-a redeschis. Un club de top din Europa care l-a vrut și în trecut este în continuare pe urmele sale.

Este vorba de campioana Scoției, Celtic Glasgow, care de curând s-a despărțit de antrenorul Brendan Rodgers. Acesta și-a dat demisia după ce echipa a ajuns la 8 puncte în spatele liderului surpriză Hearts, iar .

Presa scoțiană a anunțat că Celtic a luat act de faptul că CFR Cluj își dorește să-l vândă pe Louis Munteanu pentru suma de 23 de milioane de euro și analizează această posibilitate pentru perioada de mercato care se va deschide la începutul anului 2026.

”Clubul Celtic a fost informat de deschiderea lui CFR Cluj pentru vânzarea lui Louis Munteanu în perioada de transferuri din iarnă”, au anunțat jurnaliștii de la .

CFR Cluj pregătește vânzarea lui Louis Munteanu

Imediat după ce a revenit în funcția de președinte al clubului CFR Cluj, Iuliu Mureșan a dezvăluit faptul că pentru a restabili balanța economică.

”Transferul lui Louis Munteanu ar fi o prioritate pentru noi, având probleme financiare sigur că vânzarea lui Munteanu ar fi o mare bulă de oxigen. Și mai ales la o sumă cât mai mare dacă ar fi. Dar cred că ne descurcăm și dacă nu îl vindem.

Am văzut că Prunea a declarat că e dezastru, insolvență. Nu se pune problema deocamdată. Avem datorii, probleme financiare, dar le gestionăm. Jucătorii au un salariu în urmă, la centrul de juniori și la administrație sunt salariile la zi”, a declarat Mureșan.

CFR Cluj a refuzat mai multe oferte pentru Louis Munteanu

Transferul lui Louis Munteanu a fost o adevărată telenovelă în vară. Mai multe cluburi din Europa au fost interesate de achiziționarea sa, dar au bătut în retragere din cauza sumei stabilite de patronul Neluțu Varga.

Au existat oferte de la formații importante din Bundesliga, Ligue 1 și La Liga, însă, în cele din urmă, internaționalul român a rămas în Gruia. Neluțu Varga a explicat că , dar ușile au rămas deschise pentru la iarnă.

”Adevărul despre transferul lui Louis Munteanu este că am fost la un pas să îl vindem la Ajax în ultima zi de mercato, dar nu ne-am mai încadrat cu timing-ul, fiindcă înțelegerea am făcut-o în jurul orei 6 după-amiaza și mai erau la dispoziție doar câteva ore.

Ajax și Valencia sunt, în momentul de față, singurele cluburi dispuse să plătească în condițiile cerute de noi, adică 15-17 milioane de euro plus procente și bonusuri, astfel încât transferul s-ar putea duce la 20 de milioane de euro. E o discuție care se va reactiva în mercato de iarnă și sperăm că atunci Dumnezeu să îl țină sănătos pe Louis și să ne ajute în campionat”, spunea patronul lui CFR Cluj.

Și Gigi Becali este interesat de Louis Munteanu

Atacantul lui CFR Cluj este o țintă mai veche și pentru Gigi Becali, chiar dacă jucătorul a refuzat într-o primă fază să vină la FCSB. Patronul campioanei României nu a renunțat la ideea de a-l aduce pe Louis Munteanu și .

”E mult, 6 milioane. 4 milioane jumate și 10% din drepturi. El e fotbalist. Eu ce, crezi că sunt disperat să îl iau pe Louis? Eu îl iau să fac bani. Niciodată nu dau atât. Am dat eu vreodată 4 milioane pe un fotbalist din România? El e jucător de clasă.

O să ajungă el la mine până la urmă. O să ajungă. Tot la mine. Am vorbit cu ‘Tati’ ieri. Am zis: ‘Să nu te superi, așa am gândit eu, 4 milioane. Eu îți spun adevărul’. A zis că nu se supără, dar e prea puțin. Atât pot eu să dau. Sunt bani mulți”, a afirmat Gigi Becali, la FANATIK SUPERLIGA.