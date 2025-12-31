Transferul lui Louis Munteanu la DC United îl umple de bani pe Neluțu Varga! Pe ce loc e acum atacantul în topul vânzărilor din SuperLiga

ADVERTISEMENT

Telenovela transferului lui Louis Munteanu de la CFR Cluj a luat sfârșit, iar el va semna contractul cu DC United imediat după ce va face vizita medicală. Ardelenii încasează o sumă de 5,8 milioane de euro la transfer, plus bonusuri ce pot însuma alte două milioane de euro. Totodată, Neluțu Varga a păstrat și 35% dintr-un viitor transfer.

Pe ce loc se poziționează transferul lui Louis Munteanu de la CFR Cluj la DC United în clasamentul all-time din SuperLiga

Ținând cont doar de suma de transfer, Louis Munteanu se clasează printre cei mai bine vânduți jucători români și străini din campionatul intern al României. Clasamentul primelor zece transferuri este condus de Dennis Man (FCSB – Parma, 11 milioane de euro) și este închis de Lacina Traore (CFR Cluj – Krasnodar, 6 milioane de euro).

Louis Munteanu se clasează pe locul al 12-lea,

Cum arată clasamentul all-time al transferurilor realizate de echipele din SuperLiga României

Doar patru echipe din SuperLiga României au reușit să vândă jucători cu prețuri atât de mari încât să se claseze în acest top. Este vorba despre FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova, echipele ce au dominat podiumul SuperLigii în ultimii ani, dar și Dinamo, cu transferul lui Adrian Mutu.

Dennis Man – 11 milioane de euro (FCSB – Parma) Nicolae Stanciu – 9.8 milioane de euro (FCSB – Anderlecht) Vlad Chiricheș – 9.5 milioane de euro (FCSB – Tottenham) Valentin Mihăilă – 8 milioane de euro (U Craiova – Parma) Alexandru Mitriță – 8 milioane de euro (U Craiova – New York City FC) Florin Gardoș – 6.8 milioane de euro (FCSB – Southampton) Alexandru Cicâldău – 6.5 milioane de euro (U Craiova – Galatasaray) Alvaro Pereira – 6.5 milioane de euro (CFR Cluj – Porto) Adrian Mutu – 6,5 milioane de euro (Dinamo București – Inter Milano) Lacina Traore – 6 milioane de euro (CFR Cluj – Krasnodar) Mirel Rădoi – 6 milioane de euro (FCSB – Al-Hilal) Louis Munteanu – 5,8 milioane de euro pentru 65% din drepturi (CFR Cluj – DC United)

Având în vedere că Neluțu Varga a păstrat încă 35 la sută din drepturile asupra lui Louis Munteanu, transferul atacantului în SUA poate intra fără mari probleme în top 3 transferuri all-time din SuperLiga!

Care sunt clauzele din contractul lui Louis Munteanu și ce salariu va încasa atacantul

Pe lângă cele 5,8 milioane de euro, CFR Cluj ar mai putea încasa sume importante din bonusurile de performanță, dar și din vânzarea ulterioară a jucătorului. Din informațiile obținute de FANATIK, CFR va primi 500.000 de euro în cazul în care DC United va câștiga titlul în MLS.

Dacă internaționalul român va marca peste zece goluri, „feroviarii” vor mai primi 100.000 de euro, iar dacă Louis va fi folosit titular în 10 meciuri consecutive la DC United, atunci CFR Cluj va mai încasa 150.000 de euro. Totodată, ardelenii au păstrat și un procent de 35% dintr-un viitor transfer. Așadar, Munteanu ar putea să mai urce în scurt timp în acest clasament.

Atacantul urmează să semneze pe trei ani, cu opțiune de prelungire pe încă unul, iar salariul său stagional va fi de 1 milion de euro, care va crește cu 10% pentru fiecare sezon petrecut la DC United.