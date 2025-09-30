Transferul lui Nicolae Stanciu la Genoa, greşeală pentru decarul naţionalei?! “Fotbalul din Serie A nu i se potriveşte! Acolo este un fotbal agresiv”

nu este una care să-l ajute, crede fostul arbitru. Acesta este de părere că stilul agresiv din peninsulă nu se pliază pe calitățile pe care Stanciu le are.

ADVERTISEMENT

Adrian Porumboiu, verdict crunt pentru Nicolae Stanciu după transferul la Genoa: „Nu i se potrivește”

nu pare să se fi acomodat foarte bine în Italia. Acest fapt este semnalat și de Andrei Vochin, dar și de Adrian Porumboiu, ambii fiind de acord că mijlocașul ofensiv are probleme în adaptare la fotbalul din peninsulă.

„Cred că da, este o situație îngrijorătoare. Nu e numai situația lui, sunt mulți români în situația de a nu avea meciuri, de a fi accidentați. Nu e de invidiat Mircea Lucescu pentru situația asta, înainte de meciurile din octombrie. În viața echipelor naționale se întâmplă asemenea chestiuni. În perioada lui Edi Iordănescu cred că au fost cele mai multe minute jucate, de cei mai mulți jucători, în cele mai bune campionate”, a spus Andrei Vochin, la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

„Mă surprinde lipsa de jocuri a lui Stanciu. Eu am vorbit mult cu el. Transferul în Italia nu i se potrivește. E un fotbal agresiv, jucat pe un sistem în care mai mult contează agresivitatea fizică. El trebuie să joace titular, nu să fie rezervă. Fotbalul din Serie A nu i se potrivește. Are o vârstă. Eu vorbesc de echipa națională. E liderul, dacă nu are meciuri e greu. Va fi un meci decisiv, sper să reușim să câștigăm, cu toate că, nu trebuie să ascundem adevărul, va fi foarte greu.

Nu am vorbit după ce a ajuns în Italia, e un tip respectuos, îmi mai dă mesaje. Nu uită că a plecat în fotbal de la Vaslui. I-a avut acolo pe Wesley, Adailton, ce mai, fotbaliști. Țin minte și acum când l-am adus și mi-a spus antrenorul ‘Ce să fac cu piticul ăsta?’. Piticul a jucat meci de meci și a făcut-o bine. Cred că transferul în Italia este o decizie neinspirată, da”, a declarat Adrian Porumboiu, la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Cifrele lui Stanciu după transferul la Genoa

Ajuns la Genoa în această vară, după ce i-a expirat contractul cu Damac, Nicolae Stanciu nu a reușit să se impună până acum ca un om de bază în echipa lui Patrick Vieira. Românul a strâns 5 meciuri și a punctat o singură dată, într-o partidă de Cupa Italiei. Adaptarea sa la fotbalul din peninsulă pare dificilă, mai ales că vârsta nu-l mai așteaptă și la cei 32 de ani pare să fie ultimul mare tren al carierei pentru jucătorul crescut de Unirea Alba Iulia.

ADVERTISEMENT

Lipsa de minute este un lucru îngrijorător și pentru Mircea Lucescu, care nu are multe soluții importante pentru echipa națională. Tricolorii se pregătesc de cele două meciuri din octombrie, ambele pe teren propriu, cu Republica Moldova, pe 9 octombrie, amical, și meci în preliminariile Cupei Mondiale, cu Austria, pe 12 octombrie. Nicolae Stanciu este pe lista preliminară a stranierilor convocați pentru cele două confruntări.